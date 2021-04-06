06 Nis 2021 - 16:02 Güncelleme: 06 Nis 2021 - 16:21
Camii İnşaatında Havan Topu Mermisi Çıktı! İşçiler Panikle Uzaklaştı
Ümraniye'de bir cami için yapılan temel kazısında havan topu mermisi çıktı. İnşaat işçileri panikle uzaklaştı.
Alınan bilgiye göre, inşaatına yeni başlanan bir cami için temel kazan işçiler, 3 Nisan Cumartesi günü sürdürdükleri çalışmalar sırasında toprak altına gömülü bir havan topu mermisine rastladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan çalışmada, havan topu mermisinin yaklaşık 80 santimetre büyüklüğünde olduğu belirlendi. İnşaat alanından güvenlik önlemleri alınarak çıkartılan merminin detaylı incelemesinin uzmanlar tarafından yapılacağı öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.