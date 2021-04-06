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- 06 Nis 2021 - 16:02 G: 06 Nis 2021 - 16:21

Camii İnşaatında Havan Topu Mermisi Çıktı! İşçiler Panikle Uzaklaştı

Ümraniye'de bir cami için yapılan temel kazısında havan topu mermisi çıktı. İnşaat işçileri panikle uzaklaştı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Alınan bilgiye göre, inşaatına yeni başlanan bir cami için temel kazan işçiler, 3 Nisan Cumartesi günü sürdürdükleri çalışmalar sırasında toprak altına gömülü bir havan topu mermisine rastladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan çalışmada, havan topu mermisinin yaklaşık 80 santimetre büyüklüğünde olduğu belirlendi. İnşaat alanından güvenlik önlemleri alınarak çıkartılan merminin detaylı incelemesinin uzmanlar tarafından yapılacağı öğrenildi.

06 Nis 2021 - 16:02 AA İstanbul- Gündem

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