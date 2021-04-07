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- 07 Nis 2021 - 08:29 G: 07 Nis 2021 - 08:30

Erken Seçim İçin Açıklamalar Yapıldı! Son Tarih 30 Eylül

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, iktidardaki Liberal Demokrat Partide (LDP) başkanlık görevinin sona ereceği 30 Eylül öncesinde erken seçime olabileceğini belirtti.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Ulusal bir televizyon kanalına konuşan Suga, Temsilciler Meclisinin (Şuugiin) feshedilerek erken seçim çağrısı yapılması ihtimaline yönelik soruya cevap verdi. LDP başkanlığı görevinin sona ereceği 30 Eylül öncesi erken seçim olasılığına ilişkin Suga, "İhtimal dahilindedir." ifadesini kullandı.

Muhalefet milletvekillerinin, kabinenin güvenoyunu sorgulayacak gensoru talebi verecekleri iddiasını değerlendiren Suga, bunun da erken seçime zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Suga, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) aşılarıyla "hayatın normale döndüğü" ve salgının kontrol altına alındığı bir sosyo ekonomik ortamda erken seçimin mümkün olduğunu savundu. Şuugiin milletvekillerinin görev süreleri 21 Ekim'de sona erecek.

07 Nis 2021 - 08:29 AA - Siyaset

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