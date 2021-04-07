Erken Seçim İçin Açıklamalar Yapıldı! Son Tarih 30 Eylül
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, iktidardaki Liberal Demokrat Partide (LDP) başkanlık görevinin sona ereceği 30 Eylül öncesinde erken seçime olabileceğini belirtti.
Ulusal bir televizyon kanalına konuşan Suga, Temsilciler Meclisinin (Şuugiin) feshedilerek erken seçim çağrısı yapılması ihtimaline yönelik soruya cevap verdi. LDP başkanlığı görevinin sona ereceği 30 Eylül öncesi erken seçim olasılığına ilişkin Suga, "İhtimal dahilindedir." ifadesini kullandı.
Muhalefet milletvekillerinin, kabinenin güvenoyunu sorgulayacak gensoru talebi verecekleri iddiasını değerlendiren Suga, bunun da erken seçime zemin hazırlayabileceğini belirtti.
Suga, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) aşılarıyla "hayatın normale döndüğü" ve salgının kontrol altına alındığı bir sosyo ekonomik ortamda erken seçimin mümkün olduğunu savundu. Şuugiin milletvekillerinin görev süreleri 21 Ekim'de sona erecek.
07 Nis 2021 - 08:29 AA - Siyaset
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.