Gram Altın Fiyatlarında Şok Gelişme! 7 Nisan 2021 Altın Güne Hareketli Başladı
Çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını 3.073 liradan satılıyor. Altın uzman yorumları ve tahminleri yakından takip ediliyor. İşte detaylar...
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 458,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün 450-460 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 456,5 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 458,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını da 3.073 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.741 dolardan işlem görüyor.
Analistler, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın devam eden Bahar Toplantıları, ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve ABD'de açıklanacak dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan, ons altında 1.740 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.755 direncinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 1.730 doların destek konumuna geldiğini söyledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.