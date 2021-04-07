Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Vefa Ödülü Başkan Mansur Yavaş'a

Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) Geleneksel Vefa ödülleri sahibini buldu. Bu yıl ASTOP çatısı altındaki derneklerin ödülüne, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı layık gördü. Dernekler adına ödülü Başkan Yavaş’a, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M.Nezih Allıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri takdim etti. Pandemi nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla mütevazı bir törenle gerçekleşen ödül takdiminde Başkan Allıoğlu, şehre değerli katkıları nedeniyle Başkan Yavaş’ı kutladı, vefa ödülünün bu amaçla verildiğini söyledi. Başkan Mansur Yavaş’ın göreve geldiği tarihten bu yana akıllara gelmeyecek çalışmalara imza attığını, salgın döneminde restorancılara, terzilere varana kadar hemen her kesime ciddi destek sağladığını anımsatan Nezih Allıoğlu, “Bunların her biri teşekküre, takdire değer. İnanıyorum ki insanlarımızın kalben dualarını da alıyorsunuz” ifadesini kullandı.

“Her Olayda Empati Yapıyorum”

Başkent STK’larına ve genç girişimcilere vefa ödülü nedeniyle teşekkür eden Başkan Yavaş da Ankara’ya layık olmaya çalıştığını, tek beklentisinin, adının iyilikle ve duayla anılması olduğunu vurguladı. İşini yaparken empati kurmaya çalıştığının altını çizen Başkan Mansur Yavaş, “Karşınızdakinin neler hissettiğini, ne beklediğini içinizde duyuyorsanız, iş çok kolay. Samimi olarak söylüyorum; Keçiören’de, Yenimahalle’de bir haneyi sel bastığı zaman benim içim gidiyor, benim hanemi sel basmış gibi hissediyorum. Hemen ekibi yolluyorum, bir daha sel basmayacak diyorum” dedi.

Standart Kurslar Yerine Yapay Zeka Geliyor

Başkan Mansur Yavaş, yeni dönem projelerine ilişkin bilgi verirken de standart belediye kurslarının yerine yapay zekanın, bilişimin konuşulacağı, geliştirileceği merkezler kurmaya başladıklarını bildirdi. Bilişimle Ankara ekonomisini, sanayisini yan yana getirmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ulus’ta kullanılmayan binayı, 100 olan oda sayısını daha da arttırarak start up merkezi yapmaya çalışıyoruz. Keçiören’deki merkezimiz bitti, yakında açacağız. Dikmen Vadisi ve Çayyolu’nda, arkasından Gölbaşı’nda açacağız. Kendi teknokentimizi kuruyoruz bir yandan da. Bu start up merkezlerinde gençlerimiz yapay zeka üzerine çalışacak. Bunları sanayiciyle tüccarla birleştireceğiz. Sanayici veya tüccar yaptığı işi yazılımcıyla nasıl geliştirir ona bakacak. Artık drone yapan, yapay orman yapan gençlerimiz olacak. Bir ekibimiz var bunlar için. Dünyanın en iyi iki hologramcısından biri bizde. Hayvanat bahçesini ona göre yapacağız. İçindeki tüm hayvanlar sizin hareketinize hamle yapacak ama hepsi dijital…”

“Ankapark’ı Henüz Alamadık”

GGYD Başkanı Allıoğlu’nun, Ankapark’ın akıbetine ilişkin sorusu üzerine de Başkan Yavaş, “Ankapark’ı henüz alamadık. Alırsak orayı da geliştireceğiz. Şu anki zararı 110 milyon, içerdeki zararıyla birlikte bu rakam 500 milyon. İşletmeci vermiyor. Alırsak tamamı 2000 dönüm olan bu alanda Atatürk Orman Çiftliği’ne layık şekilde tüm Ankaralıyı toplayabileceğiz. Aklımızda orayla ilgili çok proje var” yanıtını verdi. Tören esnasında ASTOP Başkanı Veli Sarıtoprak da Başkan Yavaş ile görüntülü bir görüşme yaptı. Başkan Yavaş’ın icraatlarıyla gurur duyduklarını vurgulayan Sarıtoprak, “Türk kamuoyuna şeffaf belediyeciliği, dürüst ve mertliği gösteriyorsunuz, her zaman yanınızdayız. 7/24 Ankara için koşturan size, bizden gelen her ödül helali hoş olsun” dedi.