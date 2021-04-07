Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "En çok yatırım yapan belediyelerinden biriyiz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 2 yıllık hizmet döneminin tamamlandığını ve Keçiören Belediyesinin 2020 yılı faaliyet raporunun belediye meclisi tarafından onaylandığını belirtti. Altınok Ankaranın en borçlu belediyesiydik ama şuanda Türkiyenin en çok yatırım yapan en çok hizmet eden ilçe belediyelerinden biriyiz. Bunun nedeni de çalışmak ve üretmektir. Hırsızlığın saltanatın yolsuzluğun ve israfın olmadığı iyi bir yönetim anlayışına sahip olmamızdandır. dedi.

YAŞAM TERCİHİNDE KEÇİÖREN SEÇİLİYOR

Başkan Altınok 2020 yılının Keçiören için parlak bir hizmet dönemi olduğunu söyleyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

Hizmetle dolu 2 yılı geride bıraktık. Keçiörene hizmet etmeyi nasip eden Rabbime şükürler olsun. Gece gündüz cumartesi pazar demeden her gün hizmetkâr olmaya ve insanımızın hak ettiği hizmetleri yapmaya devam ettik. 2020 Keçiörenin borçlarının ödendiği parlak bir hizmet yılı oldu. Aynı zamanda yatırımların arttığı birçok eser ve projeye imza attığımız bir yıl oldu. Hırsızlığın saltanatın yolsuzluğun ve israfın olmadığı iyi bir yönetim ortaya koyduk. Bunun sonuçlarını da gördük. Keçiören Belediyesinin mahkemelik olanlar hariç piyasaya ve personeline bir kuruş borcu bulunmuyor. Ankaranın ikinci büyük ilçesiydik. Bir yıl içinde yeniden Ankaranın en çok nüfusa sahip olan ilçesi olduk. Bu da insanlarımızın yaşam tercihinde Keçiöreni yeniden seçtiğini Keçiöreni gösteriyor.