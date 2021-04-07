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07 Nis 2021 - 15:04

Sahura Hangi Gün Kalkacağız? 2021 Ankara İlk Sahur Ne Zaman, Saat Kaçta?

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte maneviyat heyecanı dolan vatandaşların en çok aradıkları konulardan birisi de ilk sahur ne olacak oldu. Ankara ilinde yapılacak olan ilk Sahur ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde...