Sahura Hangi Gün Kalkacağız? 2021 Ankara İlk Sahur Ne Zaman, Saat Kaçta?
Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte maneviyat heyecanı dolan vatandaşların en çok aradıkları konulardan birisi de ilk sahur ne olacak oldu. Ankara ilinde yapılacak olan ilk Sahur ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde...
İslam aleminin en önemli ayı Ramazan’a sayılı gün kalan, ay boyunca oruç tutacak vatandaşlar ilk sahurun ne zaman olduğunu merak ediyor. Mübarek Ramazan ayı için geri sayımın başlaması ile beraber orucun tutulacağı ilk gün ve ilk sahur gecesi merak konusu oldu. Müslümanlar bulundukları illerde ilk sahur vaktinin hangi saatlerde olacağını araştırıyor.
07 Nis 2021 - 15:04 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.