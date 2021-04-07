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- 07 Nis 2021 - 15:04 G: 07 Nis 2021 - 15:16

Sahura Hangi Gün Kalkacağız? 2021 Ankara İlk Sahur Ne Zaman, Saat Kaçta?

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte maneviyat heyecanı dolan vatandaşların en çok aradıkları konulardan birisi de ilk sahur ne olacak oldu. Ankara ilinde yapılacak olan ilk Sahur ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İslam aleminin en önemli ayı Ramazan’a sayılı gün kalan, ay boyunca oruç tutacak vatandaşlar ilk sahurun ne zaman olduğunu merak ediyor. Mübarek Ramazan ayı için geri sayımın başlaması ile beraber orucun tutulacağı ilk gün ve ilk sahur gecesi merak konusu oldu. Müslümanlar bulundukları illerde ilk sahur vaktinin hangi saatlerde olacağını araştırıyor.

07 Nis 2021 - 15:04 - Yaşam

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