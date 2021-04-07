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- 07 Nis 2021 - 15:20 G: 07 Nis 2021 - 15:36

AB'den, Türkiye'deki Suriyelilere Mali Yardım Teklifi Hazırlanıyor!

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyelilerin desteklenmesi konusunda mali yardımlarla ilgili teklif yapacak. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeden sonra Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeliler için mali yardımlar konusundaki açıklamaların ayrıntısı, AB Komisyonu sözcülerinin günlük basın toplantısında soruldu.

Sözcülerden Ana Pisonero, Türkiye'deki Suriyeliler için yardımların 18 Mart 2016 tarihli Göç Mutabakatı'nın uzantısı mı yoksa başka bir yöntemle mi sunulacağına dair soruyu yanıtladı.

AB liderlerinin mart sonunda yaptığı zirve toplantısında, AB Komisyonu'nun Türkiye'deki Suriyeliler için mali yardımların sürmesi konusunda görevlendirildiğini hatırlatan Ana Pisonero, yardım fonu konusunda Komisyon'un üye ülkelerle görüşmeler yapacağını bildirdi.

Pisonero, şu anda yardımın seviyesi ve nasıl bir yardım aracı kullanılacağı hakkında konuşmak için erken olduğunu belirterek, "Teklifimizi yakın zamanda hazırlayacağız." dedi.

Türkiye ile AB arasındaki Göç Mutabakatı kapsamında AB'nin Suriyelilere yardım için 6 milyar avroluk fon kullanması öngörülmüştü. Bu fonların Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, gıda, altyapı ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

AB, söz konusu mali yardımda çok yavaş davrandı. Türkiye'deki sığınmacılar için mali yardım programı kapsamında ödenmesi öngörülen fonların tamamının "sözleşmelere bağlanması" 2020 sonunu buldu. AB, üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen halen 6 milyar avronun yaklaşık 2 milyar avroluk kısmını da göndermedi.

07 Nis 2021 - 15:20 AA - Gündem

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