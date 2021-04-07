13 Nisan 2021 Okullar Kapanacak Mı? 12 Nisan Pazartesi Okullar Tatil Mi?
Koronavirüs yayılımın 3'üncü pikinde yaşanan vaka artışları sebebi ile bir çok İl Valiliği eğitime ara verip Uzaktan Eğitime yönelmişti. Son gelen bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili açıklama yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Türkiye’de mart ayında kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ile beraber birçok ilde tüm kademelerde yüz yüze eğitim başladı. Uzaktan ve yüz yüze eğitimin harmanlanarak devam ettiği bu süreçte vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi ile beraber okulların durumunun ne olacağı merak edildi. Normalleşme ile ülkede risk seviyesinin artmasına bağlı olarak okulların yeniden kapatılıp kapatılmayacağı merak ediliyor. Binlerce veli ve öğretmen okulların açık kalıp kalmayacağı ile ilgili yeni açıklamaları takip ediyor.
07 Nis 2021 - 15:25 - Eğitim
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.