13 Nisan 2021 Okullar Kapanacak Mı? 12 Nisan Pazartesi Okullar Tatil Mi?

Türkiye’de mart ayında kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ile beraber birçok ilde tüm kademelerde yüz yüze eğitim başladı. Uzaktan ve yüz yüze eğitimin harmanlanarak devam ettiği bu süreçte vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi ile beraber okulların durumunun ne olacağı merak edildi. Normalleşme ile ülkede risk seviyesinin artmasına bağlı olarak okulların yeniden kapatılıp kapatılmayacağı merak ediliyor. Binlerce veli ve öğretmen okulların açık kalıp kalmayacağı ile ilgili yeni açıklamaları takip ediyor.