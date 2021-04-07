Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 Nis 2021 - 15:25 G: 07 Nis 2021 - 15:34

13 Nisan 2021 Okullar Kapanacak Mı? 12 Nisan Pazartesi Okullar Tatil Mi?

Koronavirüs yayılımın 3'üncü pikinde yaşanan vaka artışları sebebi ile bir çok İl Valiliği eğitime ara verip Uzaktan Eğitime yönelmişti. Son gelen bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili açıklama yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Türkiye’de mart ayında kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ile beraber birçok ilde tüm kademelerde yüz yüze eğitim başladı. Uzaktan ve yüz yüze eğitimin harmanlanarak devam ettiği bu süreçte vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi ile beraber okulların durumunun ne olacağı merak edildi. Normalleşme ile ülkede risk seviyesinin artmasına bağlı olarak okulların yeniden kapatılıp kapatılmayacağı merak ediliyor. Binlerce veli ve öğretmen okulların açık kalıp kalmayacağı ile ilgili yeni açıklamaları takip ediyor.

07 Nis 2021 - 15:25 - Eğitim

# EĞİTİM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ALES Geç Başvuruları Bugün Yapılacak! mask
ALES Geç Başvuruları Bugün Yapılacak!
Ankara'da Okullar Tekrar Kapanacak Mı 2021! Yüksek Riskli Ankara'da Okullar Açık Mı, Kapanacak Mı, Yüz Yüze Eğitim Var Mı? mask
Ankara'da Okullar Tekrar Kapanacak Mı 2021! Yüksek Riskli Ankara'da Okullar Açık Mı, Kapanacak Mı, Yüz Yüze Eğitim Var Mı?
Açıköğretim Üniversite Kayıtları Ne Zaman? İşte 2021 AÖF Sınav Tarihleri! mask
Açıköğretim Üniversite Kayıtları Ne Zaman? İşte 2021 AÖF Sınav Tarihleri!
YDS Geç Başvuruları Bugün Yapılacak! YDS Son Başvuru Tarihi Ne Zaman? mask
YDS Geç Başvuruları Bugün Yapılacak! YDS Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?
Ankara’da Sözleşmeli Öğretmenlik Ön Başvuruları Başladı Mı? 2021 İlk Atama Ne Zaman? En Çok Atama Yapılacak Alanlar Hangileri? mask
Ankara’da Sözleşmeli Öğretmenlik Ön Başvuruları Başladı Mı? 2021 İlk Atama Ne Zaman? En Çok Atama Yapılacak Alanlar Hangileri?
ÖSYM Duyuru Yaptı! MEB'de Heyecan Yüksek, Sınav Yarın! mask
ÖSYM Duyuru Yaptı! MEB'de Heyecan Yüksek, Sınav Yarın!
Ziya Öğretmen Gezilere Devam Ediyor! Bakan'dan Değerlendirme Geldi! mask
Ziya Öğretmen Gezilere Devam Ediyor! Bakan'dan Değerlendirme Geldi!
Meslek Lisesi Gençlerinden Büyük Başarı! Bulgaristan'a İhracat'a Başladılar! mask
Meslek Lisesi Gençlerinden Büyük Başarı! Bulgaristan'a İhracat'a Başladılar!
Ankara’da Yüz Yüze Eğitim Kaç Gün? Yüz Yüze Eğitimde Okula Gitmek Zorunlu Mu? mask
Ankara’da Yüz Yüze Eğitim Kaç Gün? Yüz Yüze Eğitimde Okula Gitmek Zorunlu Mu?
Hukuk 5 Yıl Oldu Mu 2021? İşte Ankara'da Hukuk Bölümü Olan Üniversiteler mask
Hukuk 5 Yıl Oldu Mu 2021? İşte Ankara'da Hukuk Bölümü Olan Üniversiteler
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kovid-19 Tedavisinde Yeni İlaç! Kanser İlacı “Topotecan” Kovid-19'a İyi Geldiği Öne Sürüldü! mask
Kovid-19 Tedavisinde Yeni İlaç! Kanser İlacı “Topotecan” Kovid-19'a İyi Geldiği Öne Sürüldü!
AB'den, Türkiye'deki Suriyelilere Mali Yardım Teklifi Hazırlanıyor! mask
AB'den, Türkiye'deki Suriyelilere Mali Yardım Teklifi Hazırlanıyor!
Afrika'da Kovid-19 Salgını Durdurulamaz Seviyeye Gidiyor! Vaka Sayısı 4 Milyon 326 Bini Aştı mask
Afrika'da Kovid-19 Salgını Durdurulamaz Seviyeye Gidiyor! Vaka Sayısı 4 Milyon 326 Bini Aştı
Nisan’da Yasak Var Mı? 2021 Ramazan Ayında Tam Kapanma Olacak Mı? mask
Nisan’da Yasak Var Mı? 2021 Ramazan Ayında Tam Kapanma Olacak Mı?
Sahura Hangi Gün Kalkacağız? 2021 Ankara İlk Sahur Ne Zaman, Saat Kaçta? mask
Sahura Hangi Gün Kalkacağız? 2021 Ankara İlk Sahur Ne Zaman, Saat Kaçta?
Kaynak Çalışmasında Termik Santral Patladı! 6 Kişi Hayatını Kaybetti! mask
Kaynak Çalışmasında Termik Santral Patladı! 6 Kişi Hayatını Kaybetti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL