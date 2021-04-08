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- 08 Nis 2021 - 11:11 G: 08 Nis 2021 - 11:12

Mücevher İhracatı Mart Ayında Rekor Artış!

Türk mücevher sektörü, 2021 yılı mart ayında 340 milyon 12 bin 661 dolarlık ihracat gerçekleştirdi Yılın ilk çeyreğinde mücevher ihracatı, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 9 artışla 976 milyon dolara ulaştı

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Türk mücevher sektörü, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 artışla 340 milyon dolarlık, ilk çeyrekte ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 976 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Mücevher İhracatçıları Birliği, sektörün mart ayı ve ilk çeyrek rakamlarını açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, mücevher sektöründe Mart 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48 artışla 340 milyon 12 bin 661 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Böylelikle yılın ilk çeyreğindeki mücevher ihracatı, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 9 artışla 976 milyon dolar oldu.

Yılın ilk 3 ayında en fazla ihracat, 157,5 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'ni 143,5 milyon dolarla ABD ve 87,6 milyon dolarla Hong Kong takip etti.

Martta en çok "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" ihraç edildi

Ürün gruplarına bakıldığında 2021 yılı mart ayında en çok ihraç edilen ürün grubu 244,4 milyon dolarla "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" oldu. Bu grubu 47,2 milyon dolarla "İşlenmemiş Veya Yarı İşlenmiş Altın" ve 13,6 milyon dolarla da "Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası ve Aksamı" grupları takip etti.

08 Nis 2021 - 11:11 AA İstanbul- Ekonomi

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