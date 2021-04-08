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- 08 Nis 2021 - 12:44 G: 08 Nis 2021 - 12:51

Huawei, PC Monitörü AD80 İle Türkiye Pazarına İddialı Giriş Yapacak!

Huawei'nin MateBook Serisi dizüstü bilgisayarlarında kullandığı FullView teknolojisini masaüstüne getiren monitörü AD80, Huawei Online Mağaza üzerinden tüketicilere sunuldu. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, sunduğu ürün çeşitliliğini tüketicilerin ihtiyaçlarına göre artırmaya devam ediyor.

Huawei'nin Türkiye pazarına giriş yaptığı masaüstü monitörü AD80, yalnızca 5.72 milimetrelik çerçeve kalınlığı, yüzde 90 ekran/gövde oranı ve 178 derecelik görüş açısıyla Huawei'nin en beğenilen MateBook dizüstü bilgisayar serisindeki ekran teknolojisini kullanıcıların masaüstlerine taşıyor. NTSC renk gamının yüzde 72'sini destekleyen 5 milisaniye tepki süreli IPS panele sahip 1080P çözünürlüğündeki Huawei AD80, 23,8 inç büyüklüğü ve 16:9 oranıyla her türlü multimedya içeriğini seyretmeyi bir görsel şölene çeviriyor. TÜV Rheinland tarafından onaylanan sertifikasyona sahip AD80, göz koruma modunda zararlı mavi ışığı ortadan kaldırdığı gibi, ekran panelinin 60 Hz tazeleme hızında tamamen titreşimsiz çalışacağını da kullanıcısına garanti ediyor. AD80’in paneli, 250 nit parlaklık sunuyor.

Yandan bakıldığında ince ve kusursuz görünen Huawei AD80, simetrik estetiği ve aerodinamik arka yüzeyi ile masa üzerinde "zarif bir tablo" gibi duruyor. İlk bakışta fark edilemeyecek incelikteki ekran tutucusu, inceltilmiş tabanıyla muhteşem bir uyum sağlıyor. Huawei AD80'in arkasında 1 adet HDMI, 1 adet DC ve 1 adet de VGA bağlantısı bulunuyor. Ekran tutucu ayak, monitörün kullanıcının görüş açısına tam ayarlanabilmek için dikey eksende eksi 5 ila 22 derece arasında eğilebiliyor. Ayrıca, AD80'in masa üzerinde yer kaplamasını istemeyen kullanıcılar, 100 x 100 mm VESA uyumlu montaj delikleri ile monitörü istedikleri yüzeye asabiliyor.

Huawei AD80 monitör, 1.399 TL satış fiyatı ile Huawei Online Mağaza'da tüketiciler ile buluşuyor. 1,5 metrelik HDMI kablosu ile birlikte gelen monitörü satın alan tüketiciler, ayrıca yalnızca 1 TL fark ile 249 TL değerindeki Huawei WS318 Wi-Fi yönlendirici sahibi de oluyorlar. Huawei Online Mağaza, ürünü satın almayı düşünen tüketiciler için ayrıca vade farksız 4 taksit imkanı da sunuyor.

08 Nis 2021 - 12:44 AA İstanbul- Teknoloji

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