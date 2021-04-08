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- 08 Nis 2021 - 13:00 G: 08 Nis 2021 - 13:01

Ankara'da Sahne kadınların olacak

Cumhuriyet Tarihinin ilk konservatuarı olan Musiki Muallim Mektebi sanatseverlerin buluşuma adresi olmaya devam ediyor.

Cumhuriyet Tarihinin ilk konservatuarı olan Musiki Muallim Mektebi sanatseverlerin buluşuma adresi olmaya devam ediyor. Restorasyon çalışmalarının ardından yeniden faaliyetlerine başlayan mektepte tiyatro kursu eğitimleri başladı. Kursun ilk öğrencileri ise kadınlar oldu. Yaklaşık 25 kişiden oluşan kursiyer kadınlar Mamak Belediyesi Tiyatro Hocası Kenan Olpak eşliğinde diksiyon ve etkili konuşma hitabet beden dili drama ve tiyatro dersleri alıyor. Kursiyer kadınlar eğitimler sonrası ise yerli milli ve manevi değerlerimizi anlatan bir tiyatro gösteri ile Mamaklılarla buluşacak.

HAYALLERINI GERÇEKLEŞTIRIYORLAR

Musiki Muallim Mektebinin tarihi boyunca birçok sanatçı yetiştirdiğini ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci  Bu özel mekanda tiyatro oyunlarının yanı sıra kurs ve etkinlikler düzenleyerek geleceğin oyuncularını yetiştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda içinde tiyatro hevesi kalmış vatandaşlarımıza da eğitimler vererek hayallerini gerçekleştirme imkanı sunuyoruz dedi.

08 Nis 2021 - 13:00 - Belediyeler

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