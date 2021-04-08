Sadece 37 Doktorla 9 Günde 470 Bin Kovid-19 Aşısı Yapıldı!
Yalnızca 37 doktorun çalıştığı Doğu Himalayalar'daki Asya ülkesi Butan'da, 9 günde 470 bin kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı açıklandı.
Bölge basınındaki habere göre, Butan'da 27 Mart'ta başlayan aşı kampanyasında 9 günde önemli bir başarıya imza atıldı. 760 bin civarında nüfusu olan Butan'da çocuklar aşılamalara dahil edilmezken c yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 85'ine aşı yapıldı.
Üç binden az sayıda sağlık personelinin bulunduğu Butan'ın aşılamalardaki başarısının arkasında "desuups" olarak adlandırılan gönüllülerin bulunduğu kaydedildi. Gönüllülerin, salgının başlangıcında halka Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgi verdiği, aşılamalarda ise sağlık merkezlerine taşıyarak aşılamaların hız kazanmasında ektin rol oynadığı ifade ediliyor.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), sosyal medya platformu Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Butan'ın bu başarısı dolayısıyla aşı çalışmasındaki desteklerinden ötürü "gönüllüleri" tebrik etti. Hindistan, komşusu Butan'a 600 bin doz AstraZeneca aşısı bağışlamıştı.
İlk Kovid-19 vakasına Mart 2020'de rastlanan Butan'da toplam vaka sayısı 900, virüs kaynaklı can kaybı sayısı ise 1 olarak kayda geçti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.