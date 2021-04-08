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- 08 Nis 2021 - 13:10 G: 08 Nis 2021 - 13:37

Kovid-19 Aşısında Şok Gelişme! 60 Yaş Altı Askıya Alındı

İspanya Sağlık Bakanlığı, Avrupa'da "yan etkileri olduğu" nedeniyle tartışma konusu olan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının 60 yaş altına yapılmasını askıya aldı. Aşı, 60 yaş üstünde ise isteğe bağlı yapılacağı açıklandı.

Emre Okur
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Ülkedeki 17 özerk yönetimin sağlık bölümleriyle toplantı yapan İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) "AstraZeneca'nın kan pıhtılaşmasına yol açabileceği ihtimaline rağmen yararının riskinden fazla olduğu gerekçesiyle kullanılmasına devam edilmesi" tavsiyesine karşın aksi yönde karar almayı tercih ettiklerini açıkladı.

Bakanlık, söz konusu aşının 60 yaş altına yapılmasını, herhangi bir tarih belirlemeden askıya aldı. AstraZeneca aşısının 60 yaş üstünde ise isteğe bağlı yapılabileceği bildirildi. İspanya'da mevcut durumda 1,1 milyon doz AstraZeneca aşısı olduğu belirtiliyor. Diğer yandan AstraZeneca'nın ilk doz aşısını olanların ikinci dozu olup olmayacakları belirsizliğini koruyor.

AstraZeneca aşısının yan etkilerinin kaç kişide görüldüğüyle ilgili bir bilgi paylaşılmazken İspanyol basınında, özellikle 60 yaş altı kadınlarda, aşının yapılmasının ardından iki hafta içinde yan etkilerin gözlendiğine ilişkin haberler yer aldı. İspanya, 15-30 Mart tarihlerinde de bu aşının kullanımını durdurmuştu. Avrupa'da İspanya'nın yanı sıra Belçika ve İtalya gibi bazı ülkeler de bu aşının 60 yaş altına yapılmasını durdurdu.

AstraZeneca aşısının askıya alınmasının, Kovid-19 aşılama hedeflerini olumsuz etkilemesi bekleniyor. İspanyol hükümeti, mevcut durumda yüzde 6 olan yetişkin nüfusun aşılama oranının, ağustos ayı sonunda yüzde 70'e çıkarılacağını vadediyor.

08 Nis 2021 - 13:10 AA - Sağlık

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