Suzuki Vitara, SX4 S-Croos ve Swift Hibrit Araçlarının Kampanyasını Başlattı!

Firmadan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Suzuki’nin Vitara, SX4 S-Cross ve Swift’ten oluşan akıllı hibrit modelleri için, 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Üç hibrit modelden birisini tercih edecek olanlar kredi uygulamasıyla birlikte, 10 bin TL takas desteğiyle alım avantajını yakalıyor. Yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu, standart olarak sunduğu ileri güvenlik özellikleriyle Suzuki’nin hibrit ailesi, daha fazla verim ve daha fazla güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor.

Teknolojisi ve tercih edilirliğiyle dünyanın önde gelen araç üreticileri arasında yer alan Suzuki, Türkiye’deki ürün yelpazesine katılan ve kısa zamanda ön plana çıkan hibrit ailesine, araç kullanıcılarının en kolay şekilde erişebilmesi için gereken fırsatları sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Suzuki, hem çevre dostu olan hem de kullanıcısına tasarruf sağlayan "Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi" ve tüm versiyonlarında standart olarak sunduğu ileri güvenlik özellikleriyle donatılmış modelleri için Nisan ayı satış uygulamasını devreye alıyor. Kampanya kapsamında Suzuki hibrit modellerinden Vitara, SX4 S-Cross ve Swift için 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faizli kredi imkanı ay boyunca kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca kredi uygulamasıyla birlikte sunulan 10 bin TL tutarındaki takas desteği de tercih edilecek hibrit modellerde alım avantajı sağlıyor.

Daha verimli ve daha güvenli

Suzuki akıllı hibrit ailesi yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri, beş yıl batarya garantisiyle kullanıcılarına hem şehir içinde hem de uzun seyahatlerde verimli yolculuklar sunuyor. Suzuki Swift Hibrit’te, içten yanmalı motoru destekleyen bir entegre marş alternatörü (ISG) ve fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt’luk lityum iyon batarya yer alıyor. Kendi kendini şarj eden hibrit sistem, yakıt verimliliğini daha da artırıyor. Bu sayede Swift Hibrit yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlıyor. Bunula birlikte Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit modellerindeki 48V Hibrit güç-aktarma sistemi, yüzde 17 yakıt tasarrufu sunuyor.

Ayrıca Suzuki akıllı hibritler tüm versiyonlarında standart olarak sunduğu ileri güvenlik özellikleriyle daha fazla güvenlik sunuyor. Deloitte 2021 Küresel Otomotiv Tüketici Araştırması’nın sonucuna göre kullanıcıların yeni bir araç satın alırken en çok istediği güvenlik özelliklerinden olan; otomatik ani frenleme, kör nokta uyarısı, şerit takip uyarı gibi özellikler Swift Hibrit ve Vitara Hibrit’in tüm versiyonlarında standart olarak yer alıyor. Bunlara ek olarak, Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) gibi güvenlik donanımları da kullanıcılara sunuluyor.