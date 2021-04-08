Cuma Günü Dua Kabul Saati Ne Zaman? Hangi Saate Denk Geliyor?

Müslüman aleminde mübarek kabul edilen cuma gününde duaların kabul edildiği biliniyor. İslam dininde haftanın bayramı olarak kabul edilen cuma günü, Müslümanları camide buluştuğu, dualar ettiği gündür. Cuma günü İslam dininde önemli bir yerde durur. Cuma günleri Müslümanların her ne işleri olursa olsun cuma namazında buluşması farzdır. İslam alemi için farz olan cuma namazının kılındığı cuma gününde dualar kabul edildiği, tövbe edenlerin günahlarının affedildiği bilinmektedir. Müslümanlar ise duaların kabul edildiği o zaman diliminin hangi saate geldiğini merak ediyor.