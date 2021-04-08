Cuma Günü Dua Kabul Saati Ne Zaman? Hangi Saate Denk Geliyor?
İslam Dünyasının en önemli günlerinden olan Cuma günleri büyük bir maneviyat içermektedir. Dini vecibelerin daha sıklıkla getirildiği bu günde yapılan duaların kabul edilmesi ile ilgili vatandaşlar tarafından sıkça aramalar yapılıyor. İşte detaylar...
Müslüman aleminde mübarek kabul edilen cuma gününde duaların kabul edildiği biliniyor. İslam dininde haftanın bayramı olarak kabul edilen cuma günü, Müslümanları camide buluştuğu, dualar ettiği gündür. Cuma günü İslam dininde önemli bir yerde durur. Cuma günleri Müslümanların her ne işleri olursa olsun cuma namazında buluşması farzdır. İslam alemi için farz olan cuma namazının kılındığı cuma gününde dualar kabul edildiği, tövbe edenlerin günahlarının affedildiği bilinmektedir. Müslümanlar ise duaların kabul edildiği o zaman diliminin hangi saate geldiğini merak ediyor.
08 Nis 2021 - 16:33 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.