Son Dakika Haberi Emekliye 355 TL Zam! Emekliye 355 TL İntibak Ödemesi...
Milyonlarca Emeklinin gözü kulağı İntibak ile ilgili gelecek haberlerde. Emekliler tarafından merakla beklenen 355 liralık zamla ilgili detaylar haberimizde...
2021 yılının başlaması ile emekli vatandaşlar, ocak ayı maaşlarını zamlı aldı. Emekli vatandaşlar 6 ayda bir defa olmak üzere her yıl iki defa zam yapılıyor. Bununla beraber emekli vatandaşların aldıkları maaşlar arasında farklılıklar bulunuyor. Bağ-Kur ve SGK emeklisi milyonlarca vatandaş, son dönemlerde sık sık gündeme gelen intibak ödemeleri ile ilgili açıklamaları takip ediyor. İntibak yasasının onaylanması ile beraber emekliler ek ödeme alacak. Emekli maaşları arasındaki kadro ve unvan farkına dayalı eşitsizlik giderilecek.
08 Nis 2021 - 16:37 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.