Kovid-19 Kısıtlamalarını İhlal Eden Başbakana Ceza Verildi!
Norveç'te doğum günü kutlamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamasını ihlal eden Başbakan Erna Solberg'e, 20 bin Norveç kronu (yani 2 bin 350 dolar) para cezası kesildiği açıklandı.
Norveç Güney Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ole B. Saverud, yaptığı açıklamada, Solberg'nin, Geilo Kayak Merkezi'nde yasak olmasına rağmen 27 Şubat 2021'de bir restoranda doğum günü partisi verip 13 kişiyle aynı masada oturduğunu belirtti.
Norveç'te kanun önünde herkes eşit olsa da yetkililerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Saverud, "Başbakanı Erna Solberg'e, ülkenin baş temsilcisi olarak sorumluluğunu hatırlatmak için 20 bin kron ceza verildi." ifadesini kullandı. Norveç'te, Kovid-19 kısıtlamaları çerçevesinde, restoran ve barlarda 10 kişinin aynı masada oturması ve alkol satışı yasaklanmıştı.
09 Nis 2021 - 14:14 AA - Dünya
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.