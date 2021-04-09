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- 09 Nis 2021 - 14:14 G: 09 Nis 2021 - 14:15

Kovid-19 Kısıtlamalarını İhlal Eden Başbakana Ceza Verildi!

Norveç'te doğum günü kutlamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamasını ihlal eden Başbakan Erna Solberg'e, 20 bin Norveç kronu (yani 2 bin 350 dolar) para cezası kesildiği açıklandı.

Emre Okur
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Norveç Güney Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ole B. Saverud, yaptığı açıklamada, Solberg'nin, Geilo Kayak Merkezi'nde yasak olmasına rağmen 27 Şubat 2021'de bir restoranda doğum günü partisi verip 13 kişiyle aynı masada oturduğunu belirtti.

Norveç'te kanun önünde herkes eşit olsa da yetkililerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Saverud, "Başbakanı Erna Solberg'e, ülkenin baş temsilcisi olarak sorumluluğunu hatırlatmak için 20 bin kron ceza verildi." ifadesini kullandı. Norveç'te, Kovid-19 kısıtlamaları çerçevesinde, restoran ve barlarda 10 kişinin aynı masada oturması ve alkol satışı yasaklanmıştı.

09 Nis 2021 - 14:14 AA - Dünya

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