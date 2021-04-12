Ramazan'da Oruç Tutamayanlar Ne Kadar Para Vermeli? 2021 Fitre Ne Kadar 2021 Diyanet?
2021 Ramazan ayının gelmesi ile birlikte fitre miktarları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet işleri başkanlığı yapmış olduğu açıklama ile fitre bedellerini belirtti. Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir. Fitre ne kadar olacak haberimizde...
Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılında mübarek Ramazan ayının 13 nisan tarihinde başlayacağını açıkladı. Bu sene Ramazan ayının idrak ilk günün açıklanmasının ardından Müslüman camiasında da heyecanlı bekleyiş başladı. Oruçların tutulacağı, ibadetlerin edileceği ve duaların okunacağı Ramazan ayının yaklaşması ile beraber bu sene filtre miktarının ne kadar olduğu da merak edildi.
Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir.
12 Nis 2021 - 13:08 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.