Ramazan'da Oruç Tutamayanlar Ne Kadar Para Vermeli? 2021 Fitre Ne Kadar 2021 Diyanet?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılında mübarek Ramazan ayının 13 nisan tarihinde başlayacağını açıkladı. Bu sene Ramazan ayının idrak ilk günün açıklanmasının ardından Müslüman camiasında da heyecanlı bekleyiş başladı. Oruçların tutulacağı, ibadetlerin edileceği ve duaların okunacağı Ramazan ayının yaklaşması ile beraber bu sene filtre miktarının ne kadar olduğu da merak edildi.

Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir.