Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisiyle Hatırlanan Katliam! Kıbrıs Küvet Katliamı Nedir?

Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi geçen hafta ikinci bölümü ile ekrana geldi. Tarihi bir dönemi anlatan yapım ilk bölümü ile büyük yankı uyandırdı. Kıbrıs’ta çekimleri devam eden ve tarihte yaşanan dehşet olayı olayları ekrana getiren yapım izleyenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Birçok izleyici tarafından beğenilen ve bazı konularda da eleştiri alan yapımda anlatılan dönem ve yaşanan olaylar ise izleyenler tarafından merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımın yeni bölümü de merakla bekleniyor.