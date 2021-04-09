Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisiyle Hatırlanan Katliam! Kıbrıs Küvet Katliamı Nedir?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ekrana girerken bir çok izleyiciyi de etkilemeye devam ediyor. Tarihimizde yaşanan acı olayları hatırlatan dizide yaşanan o sahneler adeta izleyenleri geçmiş götürdü. İşte detaylar...
Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi geçen hafta ikinci bölümü ile ekrana geldi. Tarihi bir dönemi anlatan yapım ilk bölümü ile büyük yankı uyandırdı. Kıbrıs’ta çekimleri devam eden ve tarihte yaşanan dehşet olayı olayları ekrana getiren yapım izleyenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Birçok izleyici tarafından beğenilen ve bazı konularda da eleştiri alan yapımda anlatılan dönem ve yaşanan olaylar ise izleyenler tarafından merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımın yeni bölümü de merakla bekleniyor.
09 Nis 2021 - 17:40 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.