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09 Nis 2021 - 18:37

Şehit Polis Mustafa Yiğitalp Mamak'ta dualarla anıldı

Şehit Mustafa Yiğitalp İlk Okulununda gerçekleşen mevlütde bir konuşma yapan Mehmet Yiğitlap, abisinin Şahadet senesi sebebiyle " bir öldük bin dirildik. bizi bölemeyecekler yıkamayakcaklar" dedi. Mevlüd'te Şehidin adının verildiği Zırhlı araç hazır bulundu.