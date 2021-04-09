Şehit Polis Mustafa Yiğitalp Mamak'ta dualarla anıldı
Şehit Mustafa Yiğitalp İlk Okulununda gerçekleşen mevlütde bir konuşma yapan Mehmet Yiğitlap, abisinin Şahadet senesi sebebiyle " bir öldük bin dirildik. bizi bölemeyecekler yıkamayakcaklar" dedi. Mevlüd'te Şehidin adının verildiği Zırhlı araç hazır bulundu.
2016 Yılında Şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Yiğitalp'in seneye-i devriyesinde adının verildiği okulda Mevlüt okutuldu. AK Parti Altında İlçe Başkanı Fatih Bildik , MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktas ve Ankaralı vatandaşlarımızın katılımlarıyla Aziz Şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.
Şehit Mustafa Yiğitalp İlk Okulununda gerçekleşen mevlütde bir konuşma yapan Mehmet Yiğitlap, abisinin Şahadet senesi sebebiyle " bir öldük bin dirildik. bizi bölemeyecekler yıkamayakcaklar" dedi. Mevlüd'te Şehidin adının verildiği Zırhlı araç hazır bulundu.
09 Nis 2021 - 18:37 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.