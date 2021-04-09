Haberler Ankara Haberler Ankara
- 09 Nis 2021 - 18:37 G: 09 Nis 2021 - 18:53

Şehit Polis Mustafa Yiğitalp Mamak'ta dualarla anıldı

Şehit Mustafa Yiğitalp İlk Okulununda gerçekleşen mevlütde bir konuşma yapan Mehmet Yiğitlap, abisinin Şahadet senesi sebebiyle " bir öldük bin dirildik. bizi bölemeyecekler yıkamayakcaklar" dedi. Mevlüd'te Şehidin adının verildiği Zırhlı araç hazır bulundu.

2016 Yılında Şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Yiğitalp'in seneye-i devriyesinde adının verildiği okulda Mevlüt okutuldu. AK Parti Altında İlçe Başkanı Fatih Bildik , MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktas ve Ankaralı vatandaşlarımızın katılımlarıyla Aziz Şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.

Şehit Mustafa Yiğitalp İlk Okulununda gerçekleşen mevlütde bir konuşma yapan Mehmet Yiğitlap, abisinin Şahadet senesi sebebiyle " bir öldük bin dirildik. bizi bölemeyecekler yıkamayakcaklar" dedi. Mevlüd'te Şehidin adının verildiği Zırhlı araç hazır bulundu.

09 Nis 2021 - 18:37 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol'un Sağ Kolu Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Hülya Kuran Milyonlara "Yok Artık" Dedirtti! Neler Oluyor? mask
Esra Erol'un Sağ Kolu Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Hülya Kuran Milyonlara "Yok Artık" Dedirtti! Neler Oluyor?
Kerem Bürsin Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Milyonlarca Takipçisini Yakından İlgilendiriyor! Meğer Kerem Bürsin... mask
Kerem Bürsin Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Milyonlarca Takipçisini Yakından İlgilendiriyor! Meğer Kerem Bürsin...
Şehit Polis Mustafa Yiğitalp Mamak'ta dualarla anıldı mask
Şehit Polis Mustafa Yiğitalp Mamak'ta dualarla anıldı
Ramazan Ayı Koronavirüs Yasakları Neler? Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı? Ramazan'da Tam Kapanma Olacak Mı? mask
Ramazan Ayı Koronavirüs Yasakları Neler? Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı? Ramazan'da Tam Kapanma Olacak Mı?
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi Katliama Değinince Ortalık Fena Karıştı! Kanlı Küvet Katliamı Milyonları Hüngür Hüngür Ağlattı! Sadece 2 Bölümde Öyle Şeyler Anlatıldı Ki… mask
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi Katliama Değinince Ortalık Fena Karıştı! Kanlı Küvet Katliamı Milyonları Hüngür Hüngür Ağlattı! Sadece 2 Bölümde Öyle Şeyler Anlatıldı Ki…
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisiyle Hatırlanan Katliam! Kıbrıs Küvet Katliamı Nedir? mask
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisiyle Hatırlanan Katliam! Kıbrıs Küvet Katliamı Nedir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL