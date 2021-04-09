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- 09 Nis 2021 - 20:10 G: 09 Nis 2021 - 20:18

Tüm WhatsApp Kullanıcılarının Dikkatine! Uygulama Ortadan Yok Edildi! Tüm Bilgileri...

WhatsApp kullanıcılarına çok önemli uyarı! Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp,’ın ele geçirildiğine dair söylentiler herkesi şok içinde bıraktı. Netflix ile optimizasyon kuran FlixOnline uygulamasının WhatsApp’ı ele geçirdiği iddiaları dünya gündemini sarsıyor. Online mesajlaşma konusunda dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan WhatsApp, kullanıcılarını endişe içinde bıraktı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

WhatsApp uygulamasında ortaya çıkan bu gerçek dünya çapında binlerce kullanıcısı olan uygulamayı kökünden sarstı. Özellikle Android tabanlı mobil cihazlarda meydana gelen bu yazılım kabusu herkesi hayretler içinde bıraktı. İddiaların odağındaki WhatsApp’tan henüz resmi açıklama gelmemesi ortalıkta dolaşan bu korkunç gelişmeyi iyice belirsiz hale soktu.

Netflix ile anlaşma yapan FlixOnline uygulaması, çevrimiçi film uygulamasının yayın servislerini düzenlemekle görevliydi. Şimdi gelişen olayda ise FlixOnline, aynı etkiyi WhatsApp üzerinde yapacağı belirtildi. Uzmanlar tarafından yapılan uyarılarda ise WhatsApp’a dahil olan bu servis düzenleme uygulaması kullanıcılarının konuşmalarını ele geçirebileceği yönündeydi.

09 Nis 2021 - 20:10 Ankara- Yaşam

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