Haberler Ankara Haberler Ankara
- 09 Nis 2021 - 21:53 G: 09 Nis 2021 - 22:06

Yasak Elma’da Şok Veda! Kaya Geldi O Gidiyor… Yeni Bölümde O İsmi Görmek Mümkün Değil…

Ekranların entrika dolu dizisi Yasak Elma’da öyle bir şey oluyor ki, izleyiciler adeta neye uğradığını şaşıracak. Yayınlanan her yeni bölümünde izleyicisine bir şok yaşatmayı başaran Yasak elma dizisi bu sefer deyim yerindeyse seyircisinin kalbinden vuracak.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

FOX TV ekranların yayınlanan ve pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan uzun soluklu dizi Yasak Elma, yine yaptı yapacağını. Son haftalardaki sürpriz dolu sahneleri ile ağızları açık bırakan Yasak Elma dizisi, yine inanılmaz bir ters köşeye hazırlanıyor. Yasak Elma izleyicileri bu dizide artık birçok imkansızın yaşanacağına aşina olmuş durumda.

Başrollerine; Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Gülenay Kalkan gibi isimleri ortak olduğu Yasak Elma dizisi, bu hafta sürpriz dolu içerikleriyle seyircilerini hayretler içinde bırakmayı planlıyor.

09 Nis 2021 - 21:53 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sen Çal Kapımı Oyuncularından Koronaya Yakalanan Bir İsim Ortaya Çıktı! Ortalık Fena Karıştı! O İsimde... mask
Sen Çal Kapımı Oyuncularından Koronaya Yakalanan Bir İsim Ortaya Çıktı! Ortalık Fena Karıştı! O İsimde...
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi Katliama Değinince Ortalık Fena Karıştı! Kanlı Küvet Katliamı Milyonları Hüngür Hüngür Ağlattı! Sadece 2 Bölümde Öyle Şeyler Anlatıldı Ki… mask
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi Katliama Değinince Ortalık Fena Karıştı! Kanlı Küvet Katliamı Milyonları Hüngür Hüngür Ağlattı! Sadece 2 Bölümde Öyle Şeyler Anlatıldı Ki…
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisiyle Hatırlanan Katliam! Kıbrıs Küvet Katliamı Nedir? mask
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisiyle Hatırlanan Katliam! Kıbrıs Küvet Katliamı Nedir?
TRT1 Kanalında Büyük Kriz! Her Şey Bir Anda Oldu! Dizinin Çekimleri ve Set Çalışmaları Durduruldu! O Dizi... mask
TRT1 Kanalında Büyük Kriz! Her Şey Bir Anda Oldu! Dizinin Çekimleri ve Set Çalışmaları Durduruldu! O Dizi...
FOX TV'den Sen Çal Kapımı Dizisine Büyük Ayıp! Ortalık Fena Karıştı, Seyirciler Ayağa Kalktı! Neler Oldu Neler... mask
FOX TV'den Sen Çal Kapımı Dizisine Büyük Ayıp! Ortalık Fena Karıştı, Seyirciler Ayağa Kalktı! Neler Oldu Neler...
Masumlar Apartmanı Dizisinde Han'ın Korkunç Planı Ortaya Çıktı! Meğer Kazan Dairesine O İsmi Bağlamış! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Han'ın Korkunç Planı Ortaya Çıktı! Meğer Kazan Dairesine O İsmi Bağlamış! Neler Oluyor?
Acemi Anneler 125. Bölüm Tek Parça izle! 9 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 125. Bölüm Tek Parça izle! 9 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Seni Çok Bekledim 11. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Çok Bekledim 11. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova Finale Giderken Tarihi Bir Reyting Düşüşü Yaşadı! Dizi 100. Bölümü Beklemeden Final Bile Yapabilir! İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşanıyor… mask
Bir Zamanlar Çukurova Finale Giderken Tarihi Bir Reyting Düşüşü Yaşadı! Dizi 100. Bölümü Beklemeden Final Bile Yapabilir! İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşanıyor…
Akıncı Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yasak Elma’da Şok Veda! Kaya Geldi O Gidiyor… Yeni Bölümde O İsmi Görmek Mümkün Değil… mask
Yasak Elma’da Şok Veda! Kaya Geldi O Gidiyor… Yeni Bölümde O İsmi Görmek Mümkün Değil…
Sen Çal Kapımı Oyuncularından Koronaya Yakalanan Bir İsim Ortaya Çıktı! Ortalık Fena Karıştı! O İsimde... mask
Sen Çal Kapımı Oyuncularından Koronaya Yakalanan Bir İsim Ortaya Çıktı! Ortalık Fena Karıştı! O İsimde...
Tüm WhatsApp Kullanıcılarının Dikkatine! Uygulama Ortadan Yok Edildi! Tüm Bilgileri... mask
Tüm WhatsApp Kullanıcılarının Dikkatine! Uygulama Ortadan Yok Edildi! Tüm Bilgileri...
Esra Erol'un Sağ Kolu Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Hülya Kuran Milyonlara "Yok Artık" Dedirtti! Neler Oluyor? mask
Esra Erol'un Sağ Kolu Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Hülya Kuran Milyonlara "Yok Artık" Dedirtti! Neler Oluyor?
Kerem Bürsin Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Milyonlarca Takipçisini Yakından İlgilendiriyor! Meğer Kerem Bürsin... mask
Kerem Bürsin Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Milyonlarca Takipçisini Yakından İlgilendiriyor! Meğer Kerem Bürsin...
Şehit Polis Mustafa Yiğitalp Mamak'ta dualarla anıldı mask
Şehit Polis Mustafa Yiğitalp Mamak'ta dualarla anıldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL