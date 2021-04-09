Yasak Elma’da Şok Veda! Kaya Geldi O Gidiyor… Yeni Bölümde O İsmi Görmek Mümkün Değil…

FOX TV ekranların yayınlanan ve pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan uzun soluklu dizi Yasak Elma, yine yaptı yapacağını. Son haftalardaki sürpriz dolu sahneleri ile ağızları açık bırakan Yasak Elma dizisi, yine inanılmaz bir ters köşeye hazırlanıyor. Yasak Elma izleyicileri bu dizide artık birçok imkansızın yaşanacağına aşina olmuş durumda.

Başrollerine; Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Gülenay Kalkan gibi isimleri ortak olduğu Yasak Elma dizisi, bu hafta sürpriz dolu içerikleriyle seyircilerini hayretler içinde bırakmayı planlıyor.