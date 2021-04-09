Yasak Elma’da Şok Veda! Kaya Geldi O Gidiyor… Yeni Bölümde O İsmi Görmek Mümkün Değil…
Ekranların entrika dolu dizisi Yasak Elma’da öyle bir şey oluyor ki, izleyiciler adeta neye uğradığını şaşıracak. Yayınlanan her yeni bölümünde izleyicisine bir şok yaşatmayı başaran Yasak elma dizisi bu sefer deyim yerindeyse seyircisinin kalbinden vuracak.
FOX TV ekranların yayınlanan ve pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan uzun soluklu dizi Yasak Elma, yine yaptı yapacağını. Son haftalardaki sürpriz dolu sahneleri ile ağızları açık bırakan Yasak Elma dizisi, yine inanılmaz bir ters köşeye hazırlanıyor. Yasak Elma izleyicileri bu dizide artık birçok imkansızın yaşanacağına aşina olmuş durumda.
Başrollerine; Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Gülenay Kalkan gibi isimleri ortak olduğu Yasak Elma dizisi, bu hafta sürpriz dolu içerikleriyle seyircilerini hayretler içinde bırakmayı planlıyor.
09 Nis 2021 - 21:53 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.