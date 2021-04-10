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- 10 Nis 2021 - 08:40 G: 10 Nis 2021 - 08:41

Japonya'da Olimpiyat Meşalesini Türk Kızı Durna Taşıyor!

Japonya'nın Wakayama eyaletinin Kuşimoto ilçesinde yaşamakta olan Durna Özkaya, kente uğrayan Tokyo Olimpiyatları meşalesini taşıdı. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Olimpiyat meşalesini taşımak için yaptığı başvurunun kabul edilmesinin ardından Özkaya, meşalenin Kuşimoto ilçesine gelmesini bekledi. Meşale taşıyıcılarının giydiği beyaz üniformayı giyen Özkaya, meşaleyi Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi yetkilisinden ilçe sahilinde teslim aldı.

Komite yetkilisinin meşaleyi tutuşturmasının ardından verdiği komutla Türk kızı Özkaya, elinde tuttuğu meşaleyle 200 metre mesafeli koşusuna başladı. Sahil hattı boyunca kendisini ilgiyle izleyen, Türk ve Japon bayraklarını sallayan kent halkının, kendisine yönelik alkışlarına Özkaya, "teşekkür ederim" ifadesiyle karşılık verdi.

"Elinden geleni yap ve başar" anlamına gelen Japonca "ganbare" ifadesini sıkça tekrarlayan seyirciler, cep telefonlarıyla Özkaya'nın meşaleyi taşımasını kayıt altına aldı. Ulusal basın temsilcileri Kuşimoto sahili boyunca süren koşuyu ilgiyle takip etti. Kamu yayıncısı NHK de meşale turu ve Özkaya'nın koşusunu haberleştirdi.

Olimpiyatların sembolü kabul edilen meşalenin ülke geneli gezisi 25 Mart’ta Fukuşima'da başlamıştı. Meşale gezisi 23 Temmuz’da Tokyo’daki Olimpiyat Stadı’nda son bulacak. Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

10 Nis 2021 - 08:40 AA - Spor

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