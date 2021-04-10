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- 10 Nis 2021 - 12:40 G: 10 Nis 2021 - 13:01

Denizdeki Renk Değişimi Korkutmuştu! Belediyeden Açıklama Geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, son günlerde denizin bazı bölümlerinde görülen sarı tabakanın kirlilikten değil, mevsimsel sebeplerden dolayı oluştuğunu belirtti.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, denizin bazı noktalarında oluşan sarı tabakanın, Kıbrıs akasyası ağacının polenlerinin mevsimsel olarak rüzgar ve akıntı yoluyla taşınmasından kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, tabakanın, insanlara sağlık açısından herhangi bir zarar vermeyeceği ancak alerjisi bulunanların bu alanlarda denize girmemelerinin tavsiye edilmediği ifade edildi.

10 Nis 2021 - 12:40 AA Mersin- Gündem

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