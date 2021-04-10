10 Nis 2021 - 12:40 Güncelleme: 10 Nis 2021 - 13:01
Denizdeki Renk Değişimi Korkutmuştu! Belediyeden Açıklama Geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, son günlerde denizin bazı bölümlerinde görülen sarı tabakanın kirlilikten değil, mevsimsel sebeplerden dolayı oluştuğunu belirtti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, denizin bazı noktalarında oluşan sarı tabakanın, Kıbrıs akasyası ağacının polenlerinin mevsimsel olarak rüzgar ve akıntı yoluyla taşınmasından kaynaklandığı belirtildi.
Açıklamada, tabakanın, insanlara sağlık açısından herhangi bir zarar vermeyeceği ancak alerjisi bulunanların bu alanlarda denize girmemelerinin tavsiye edilmediği ifade edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.