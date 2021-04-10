Kırmızı Oda Dizisi İfşa Edildi! Bin Bir Gece Masallarının Kaç Bölüm Süreceği Ortaya Çıktı! O İsimler Tam Tamına...

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu tarafından, yazılan Madalyonun İç Yüzü kitabından uyarlanan, Kırmızı Oda dizisi bu defa hiç beklenmedik bir şekilde gündeme geldi. Sevilen dizinin senaryosunun yapı temelini oluşturan, Madalyonun İç Yüzü kitabında ortaya çıkan detaylar diziyi kökünden sarstı.

Kırmızı Oda dizisi kimsenin beklemeyeceği şekilde ortaya çıkan bu gelişme ile sosyal medyada ve dizi gündeminde ortalığı ayağa kaldırdı. Kısa süre içinde gündeme gelen bu haber ile dizi severler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kırmızı Oda dizisindeki bu gelişmenin ortaya çıkmasıyla birlikte, seyirciler ne yapacaklarını bilemediler.