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- 10 Nis 2021 - 16:31 G: 10 Nis 2021 - 16:46

Nisan Ayında Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle O Bölge Beyaza Büründü!

Nisan ayında olmamıza rağmen yurdun birçok yerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışıyla beraber oldukça hoş manzaralar ortaya çıktı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan ve Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, nisan ayında tekrar yağan karın ardından ayrı bir güzelliğe büründü.

Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek kesimler, iki gün etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü.

İç Ege'de yer alan ve yüzde 65’i ormanlarla kaplı Domaniç'in dağlarında etkileyici manzaralar oluştu. Şelaleleri ve dereleriyle de ilgi çeken bölgedeki manzara büyük bir hayranlık uyandırıyor.

10 Nis 2021 - 16:31 AA Kütahya- Gündem

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