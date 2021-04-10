10 Nis 2021 - 16:34 Güncelleme: 10 Nis 2021 - 16:35
THY Avrupa Ligi Haftanın MVP'si Belli Oldu!
Yunanistan temsilcisi Olympiakos'ta forma giyen Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nde 34. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) olarak seçildi. İşte detaylar...
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Olympiakos'un konuk ettiği Rusya ekibi Khimki'yi 82-75 yendiği maçta 31 verimlilik puanıyla oynayan Vezenkov, haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.
Bu sezon ikinci kez MVP seçilen 25 yaşındaki basketbolcu, mücadeleyi 20 sayı, 11 ribaunt, birer asist ve top çalmayla tamamlayarak takımının galibiyetinde öne çıkmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.