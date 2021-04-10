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- 10 Nis 2021 - 16:34 G: 10 Nis 2021 - 16:35

THY Avrupa Ligi Haftanın MVP'si Belli Oldu!

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'ta forma giyen Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nde 34. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) olarak seçildi. İşte detaylar...

Emre Okur
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Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Olympiakos'un konuk ettiği Rusya ekibi Khimki'yi 82-75 yendiği maçta 31 verimlilik puanıyla oynayan Vezenkov, haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.

Bu sezon ikinci kez MVP seçilen 25 yaşındaki basketbolcu, mücadeleyi 20 sayı, 11 ribaunt, birer asist ve top çalmayla tamamlayarak takımının galibiyetinde öne çıkmıştı.

10 Nis 2021 - 16:34 AA Ankara- Spor

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