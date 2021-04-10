Evde Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Teravih Namazı Evde Kılınır Mı?

Türkiye’de vaka sayılarının hızla artmaya devam ettiği bu dönemde evde teravih namazı kılınıp kılınamayacağı merak ediliyor. Normalleşe süreci ile beraber vaka sayılarının yeniden yükselmesine bağlı olarak Ramazan ayında ülke genelinde ek önlemler uygulanacak. Ramazan ayı için geri sayımın başladığı bugünlerde ise evde teravih namazı kılıp kılınamayacağı merak konusu oldu.