Evde Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Teravih Namazı Evde Kılınır Mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapmış olduğu açıklama sonrası camilerde teravih namazı yasaklanmıştı. Camiye gidemeyecekler vatandaşlar teravih namazı ile ilgili bilgileri şimdiden araştırmaya başladılar. İşte Teravih Namazı ile ilgili merak edilenler...
Türkiye’de vaka sayılarının hızla artmaya devam ettiği bu dönemde evde teravih namazı kılınıp kılınamayacağı merak ediliyor. Normalleşe süreci ile beraber vaka sayılarının yeniden yükselmesine bağlı olarak Ramazan ayında ülke genelinde ek önlemler uygulanacak. Ramazan ayı için geri sayımın başladığı bugünlerde ise evde teravih namazı kılıp kılınamayacağı merak konusu oldu.
10 Nis 2021 - 16:39 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.