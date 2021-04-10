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- 10 Nis 2021 - 16:39 G: 10 Nis 2021 - 16:56

Evde Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Teravih Namazı Evde Kılınır Mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapmış olduğu açıklama sonrası camilerde teravih namazı yasaklanmıştı. Camiye gidemeyecekler vatandaşlar teravih namazı ile ilgili bilgileri şimdiden araştırmaya başladılar. İşte Teravih Namazı ile ilgili merak edilenler...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Türkiye’de vaka sayılarının hızla artmaya devam ettiği bu dönemde evde teravih namazı kılınıp kılınamayacağı merak ediliyor. Normalleşe süreci ile beraber vaka sayılarının yeniden yükselmesine bağlı olarak Ramazan ayında ülke genelinde ek önlemler uygulanacak. Ramazan ayı için geri sayımın başladığı bugünlerde ise evde teravih namazı kılıp kılınamayacağı merak konusu oldu.

10 Nis 2021 - 16:39 - Yaşam

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