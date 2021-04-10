Son Dakika: Endonezya'da 6 Büyüklüğünde Deprem! Ölü ve Yaralıların Sayısı Artıyor!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Gongdanglegi Kulon'un 44 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu. Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Merkezi Sözcüsü Raditya Jati, yerin 82,3 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre Lumajang ve Malang'da 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Doğu Cava'da çok sayıda evin yıkıldığını kaydeden Jati, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada ise depremin 6,7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.