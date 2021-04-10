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- 10 Nis 2021 - 16:53 G: 10 Nis 2021 - 16:54

Son Dakika: Endonezya'da 6 Büyüklüğünde Deprem! Ölü ve Yaralıların Sayısı Artıyor!

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde şuana kadar 6 kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı!

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Gongdanglegi Kulon'un 44 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu. Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Merkezi Sözcüsü Raditya Jati, yerin 82,3 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre Lumajang ve Malang'da 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Doğu Cava'da çok sayıda evin yıkıldığını kaydeden Jati, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada ise depremin 6,7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

10 Nis 2021 - 16:53 AA Ankara- Dünya

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