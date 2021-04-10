Son Dakika: Endonezya'da 6 Büyüklüğünde Deprem! Ölü ve Yaralıların Sayısı Artıyor!
Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde şuana kadar 6 kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı!
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Gongdanglegi Kulon'un 44 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu. Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Merkezi Sözcüsü Raditya Jati, yerin 82,3 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre Lumajang ve Malang'da 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Doğu Cava'da çok sayıda evin yıkıldığını kaydeden Jati, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada ise depremin 6,7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.