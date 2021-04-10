Ramo'dan Erken Final Kararı! Ramo Ne Zaman Final Yapıyor?
Yaz mevsimi ile diziler bir bir final yapmaya başladı. Her hafta yeni gelen final haberlerinden biriside Ramo dizisinden geldi. Dizinin Final yapması ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ramo her hafta aksiyon ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İkinci sezonu ile ekrana gelen yapım ilk bölümünden bu yana reytingleri ile ilk sıralarda yer alıyor. Dinamik hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan yapım ile ilgili son dönemlerde ise final iddiaları gündeme gelmeye başladı. Dizinin sıkı takipçileri final iddialarının doğru olup olmadığını merak ediyor.
10 Nis 2021 - 17:26 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.