Haberler Ankara Haberler Ankara
- 10 Nis 2021 - 17:26 G: 10 Nis 2021 - 17:32

Ramo'dan Erken Final Kararı!  Ramo Ne Zaman Final Yapıyor?

Yaz mevsimi ile diziler bir bir final yapmaya başladı. Her hafta yeni gelen final haberlerinden biriside Ramo dizisinden geldi. Dizinin Final yapması ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ramo her hafta aksiyon ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İkinci sezonu ile ekrana gelen yapım ilk bölümünden bu yana reytingleri ile ilk sıralarda yer alıyor. Dinamik hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan yapım ile ilgili son dönemlerde ise final iddiaları gündeme gelmeye başladı. Dizinin sıkı takipçileri final iddialarının doğru olup olmadığını merak ediyor.

10 Nis 2021 - 17:26 - Dizi Haberleri

# RAMO DİZİSİ SHOW TV İLE İLİŞKİLİ:
Ramo Dizisi 39. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 39. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 38. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 38. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 37. Bölüm Full İzle! 26 Mart 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 37. Bölüm Full İzle! 26 Mart 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 36. Bölüm Full İzle! 19 Mart 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 36. Bölüm Full İzle! 19 Mart 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi Show TV Tarafından Yayından Kaldırıldı! Yeni Bölümü Yayınlanmayacak! Perde Arkasındaki Gerçek Şok Etkisi Yarattı! Neler Oluyor? mask
Ramo Dizisi Show TV Tarafından Yayından Kaldırıldı! Yeni Bölümü Yayınlanmayacak! Perde Arkasındaki Gerçek Şok Etkisi Yarattı! Neler Oluyor?
Ramo Dizisi 33. Bölüm Full İzle! 19 Şubat 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 33. Bölüm Full İzle! 19 Şubat 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisine Bomba Transferler Ardı Arkası Kesilmeden Yapılıyor! Ramo’ya Farklı Bir Soluk Getirecek! O İsim… mask
Ramo Dizisine Bomba Transferler Ardı Arkası Kesilmeden Yapılıyor! Ramo’ya Farklı Bir Soluk Getirecek! O İsim…
Ramo Dizisi 32. Bölüm Full İzle! 12 Şubat 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 32. Bölüm Full İzle! 12 Şubat 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisinde Ramo Tüm Sırrı Çözdü! Sibel Ölmedi, Kaçırıldı! Dikkatli İzleyenler Çoktan Anladı Bile… mask
Ramo Dizisinde Ramo Tüm Sırrı Çözdü! Sibel Ölmedi, Kaçırıldı! Dikkatli İzleyenler Çoktan Anladı Bile…
Ramo Sibel Ölecek Mi? Esra Bilgiç Ramo'dan Ayrıldı Mı? Ramo'da Kim Öldü? mask
Ramo Sibel Ölecek Mi? Esra Bilgiç Ramo'dan Ayrıldı Mı? Ramo'da Kim Öldü?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Milyonlarca Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi Öncesinde Müjde Emekli İkramiyesi 1083 TL Olacak mask
Milyonlarca Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi Öncesinde Müjde Emekli İkramiyesi 1083 TL Olacak
Survivor Yarışmacısından Şok Ötesi Değişim! Görenler Tanıyamıyor, Ağızları Açık Kalıyor! "Bu Ne Estetik Ne Makyaj! Bambaşka Bir Şey Bu!" mask
Survivor Yarışmacısından Şok Ötesi Değişim! Görenler Tanıyamıyor, Ağızları Açık Kalıyor! "Bu Ne Estetik Ne Makyaj! Bambaşka Bir Şey Bu!"
Son Dakika: Endonezya'da 6 Büyüklüğünde Deprem! Ölü ve Yaralıların Sayısı Artıyor! mask
Son Dakika: Endonezya'da 6 Büyüklüğünde Deprem! Ölü ve Yaralıların Sayısı Artıyor!
Evde Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Teravih Namazı Evde Kılınır Mı? mask
Evde Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Teravih Namazı Evde Kılınır Mı?
THY Avrupa Ligi Haftanın MVP'si Belli Oldu! mask
THY Avrupa Ligi Haftanın MVP'si Belli Oldu!
Nisan Ayında Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle O Bölge Beyaza Büründü! mask
Nisan Ayında Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle O Bölge Beyaza Büründü!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL