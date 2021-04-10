Ramo'dan Erken Final Kararı!  Ramo Ne Zaman Final Yapıyor?

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ramo her hafta aksiyon ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İkinci sezonu ile ekrana gelen yapım ilk bölümünden bu yana reytingleri ile ilk sıralarda yer alıyor. Dinamik hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan yapım ile ilgili son dönemlerde ise final iddiaları gündeme gelmeye başladı. Dizinin sıkı takipçileri final iddialarının doğru olup olmadığını merak ediyor.