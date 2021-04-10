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- 10 Nis 2021 - 17:25 G: 10 Nis 2021 - 17:50

Demet Akalın Bu Sefer'de Cem Yılmaz'a Sardı! İki İsim Nasıl Bir Araya Geldi Herkes Düşünüyor! İkilinin Arasındaki Tartışma Sosyal Medyayı Yıktı Geçti!

Son dönemde ismi magazin gündeminden eksik olmayan Demet Akalın, yine gündeme bomba gibi bir giriş yaptı. Ünlü şarkıcı bu kez ünlü komedyen Cem Yılmaz için öyle laflarda bulundu ki, bu iki isim arasında sonu gelmeyecek bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her defasında gündemden asla düşmeyen Demet Akalın bu kez Cem Yılmaz için açtı ağzını yumdu gözünü. Her zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelen Demet Akalın bu kez duyanları n kulaklarına inanamadığı açıklamaları Cem Yılmaz’ı hedef alarak yaptı. 

Popun kraliçesi olarak anılan Demet Akalın, sosyal medyadan da milyonlarca takipçisi ile her zaman öne çıkan isimlerden birisi oluyor. Cem Yılmaz ile bu sefer inanılmaz bir şekle bir araya gelen ünlü isim çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demet Akalın’ın bu paylaşımları sosyal medyada kısa süre içinde milyonlar etkileşim alarak en çok konuşulan konuların başında geldi. Cem Yılmaz katıldığı bir stand-up gösterisinde Demet Akalın için yaptığı bir espri salonu kahkahaya boğarken, ünlü şarkıcı bu esprinin altında kalmadı.

10 Nis 2021 - 17:25 Ankara- Magazin

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