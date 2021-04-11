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- 11 Nis 2021 - 10:56 G: 11 Nis 2021 - 10:57

Dacıa’da bahar cazip fırsatlarla geldi! İşte günlük 69 TL taksitle araba 2021

Nisan ayında Dacia yetkili satıcılarına gelenleri bahar fırsatları karşılıyor. Yeni Sanderonun sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sunulurken modern ihtiyaçları yeniden tanımlayan modele günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor.

Nisan ayında Dacia yetkili satıcılarına gelenleri bahar fırsatları karşılıyor. Yeni Sanderonun sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sunulurken modern ihtiyaçları yeniden tanımlayan modele günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor.

DACIADA BAHAR CAZİP FIRSATLARLA GELDİ

Nisan ayında Dacia yetkili satıcılarına gelenleri bahar fırsatları karşılıyor. Yeni Sanderonun sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sunulurken modern ihtiyaçları yeniden tanımlayan modele günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor.

Nisan ayı boyunca 2020 model yılı Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 versiyonu 172 bin TLden sahiplerini bekliyor. 2020 model yılı Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg vesiyonu 121 bin 900 TLden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 136 bin 900 TLlik avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

11 Nis 2021 - 10:56 - Ekonomi

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