Dacıa’da bahar cazip fırsatlarla geldi! İşte günlük 69 TL taksitle araba 2021
Nisan ayında Dacia yetkili satıcılarına gelenleri bahar fırsatları karşılıyor. Yeni Sanderonun sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sunulurken modern ihtiyaçları yeniden tanımlayan modele günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor.
Nisan ayında Dacia yetkili satıcılarına gelenleri bahar fırsatları karşılıyor. Yeni Sanderonun sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sunulurken modern ihtiyaçları yeniden tanımlayan modele günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor.
DACIADA BAHAR CAZİP FIRSATLARLA GELDİ
Nisan ayında Dacia yetkili satıcılarına gelenleri bahar fırsatları karşılıyor. Yeni Sanderonun sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sunulurken modern ihtiyaçları yeniden tanımlayan modele günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor.
Nisan ayı boyunca 2020 model yılı Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 versiyonu 172 bin TLden sahiplerini bekliyor. 2020 model yılı Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg vesiyonu 121 bin 900 TLden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 136 bin 900 TLlik avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.
11 Nis 2021 - 10:56 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.