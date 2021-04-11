Ankara 2021 Ramazan Pidesi Fiyatı Açıklandı! Ankara'da Ramazan Pidesi Kaç Lira?

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, 275 gramı 3 liradan satışa sunulacak gerçek Ramazan pidesinin pide ve simit fırınlarından alınabileceğini belirterek, Ramazan ayı süresince Ankara'da ihtiyaç sahiplerine günde 65 bin pideyi ücretsiz dağıtacaklarını kaydetti.

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Kendi elleriyle Ramazan ayının en sevilen adetlerinden ve başlıca gıda ürünlerinden birisi olan yumurtalı pide yapan Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş 275 gram pidenin Ramazan ayı boyunca 3 liradan satışa sunulacağını belirterek gerçek Ramazan pidesinin ayrı bir lezzete sahip olduğuna vurgu yaptı.

Oda Başkanı Delibaş Ankarada Ramazan ayı boyunca 275 gram pide 3 TLden satışa sunulacak. Oda olarak üyelerimizle yaptığımız toplantı neticesinde pide hamurunu 350 gram olarak keseceğiz. Önemli olan hamurun yoğunluğu ve kıvamında yoğrulmuş olan hamurun lezzetli ve kaliteli şekilde pişmesi. Ramazan pidemizi yüzde yüz özel pidelik undan yapıyoruz. Hamuru özeldir ve hiçbir katkı maddesi içermez. Sadece un su ve tuz içerir. Uygun koşullarda saklandığında pide 2-3 gün bayatlamadan yumuşaklığını ve lezzetini kaybetmeden tüketilebilir. Gerçek Ramazan pidesi tercih etmek isteyen sofralarında gerçek Ramazan pidesi olsun isteyen vatandaşlarımız pideyi pide ve simit fırınlarından alması gerekiyor. Pide ustalarımız özeldir. Pidelerimiz 25-30 yıllık ustalarımızın el emeğine dayalıdır fabrikasyon olarak kalıptan üretilmiyor. diye konuştu.

GÜNDE 65 BİN PİDE ÜCRETSİZ

Ramazan ayı süresince ücretsiz pide dağıtacaklarını anlatan Delibaş Kovid-19 nedeniyle toplum olarak hepimiz çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Odası olarak üyelerimizle birlikte almış olduğumuz karar neticesinde Ramazan ayı boyunca her dükkandan 50 adet Ramazan pidesini Ankaranın her bölgesinde dar gelirli vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız.

Ankarada pide ve simit işi yapan tüm üyelerimizin şubeleri dahil bin 300 fırın işletmesinden bu anlamda toplamda günde yaklaşık 65 bin pide dağıtmış olacağız. Ramazan paylaşmaktır dayanışmadır berekettir. Bir kişi için 5 pide sınırı koyduk. Ayrıca hayırsever-yardımsever vatandaşlarımız aracılığıyla askıda pide uygulaması da olacak. Bir işletmeden 50 adet pide de böyle dağıtılırsa ortalama bir fırından yüz adet ücretsiz pide dağıtılmış olacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız esnaf odamızın üyesi olduğunu gösteren cam ve vitrinlerinde bayrakların asılı olduğu tüm fırın işletmelerinden ücretsiz pidelerini alabilirler. Ayrıca tüm vatandaşlarımız bu bayrakların bulunduğu fırınlardan hijyen kuralları çerçevesinde üretimi yapılan gerçek Ramazan pidelerini gönül rahatlığıyla alabilirler. Merhamet yardımlaşma dayanışma ve paylaşma bilincinin gelişmesine bizim de bir nebze katkımız olursa ne mutlu bizlere. Bu anlamda iyilik kervanına katılan iyiliğin sesi olan sağduyu sahibi esnafımıza hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının sağlık huzur ve bereket getirmesini dileyen Oda Başkanı Delibaş Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir düşük kapasite ile çalışan ve zorlu bir süreçten geçen esnafımıza emeğiyle kazanan herkese Allah bereketli bol kazançlar versin. İnşallah en kısa sürede pandemiden ülkemizin ve dünyamızın kurtulmasını diliyorum. diyerek sözlerini tamamladı.