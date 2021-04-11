Mamak’ta Camiler Ramazan’a hazırlanıyor

Mamak Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesi ilçedeki tüm camilerde detaylı bir temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı. Belediye, 13 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki tüm camilerde bir program dâhilinde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması yaparak Camileri Ramazan ayına hazırlıyor.

Cami temizleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, camilerdeki halılar halı yıkama makinesi ve deterjanlı suyla yıkanırken; pencereler, camlar, kapılar, mihraplar, minberler, kürsüler, ayakkabılıklar, duvarlar ve avizeler büyük bir titizlikle siliniyor. Ayrıca Koronavirüs salgınına karşı cami içleri, şadırvanları ve ortak kullanım alanları ekipler tarafından dezenfekte edilerek daha hijyenik hale getiriliyor.

Kurallara uyalım

İlçe halkının ibadetlerini huzurlu bir şekilde yapmaları için ilçe genelindeki tüm Camilerde detaylı bir temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldığını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “On bir ayın sultanı Mübarek Ramazan ayı yaklaşıyor. Vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur içinde, sağlıklı ortamlarda yapmaları için ilçemiz genelinde sürdürdüğümüz temizlik ve dezenfekte çalışmalarını camilerimizde ve mescitlerimizde de bir program dâhilinde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız ibadethanelerimizi gönül rahatlığı içinde kullanabilirler.

Cami cemaatimizden ricamız mutlaka camilerimizde de sosyal mesafe kuralına uyalım. Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiğimiz bu zamanlarda özellikle temizlik büyük bir önem taşıyor. Bu noktada hep birlikte rehavete kapılmadan bireysel temizliğimize de dikkat ederek, maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde ibadetlerimizi rahat ve huzurla yapacağız inşallah. Ancak el birliği yaparak, birlikte kurallara uyarak salgınla mücadelede başarılı olabiliriz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimize hayırlı, huzurlu ve bereketli bir Ramazan geçirmelerini diliyor, sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum.” dedi.