Hande Erçel İlk Kez Açıkladı! Nasıl 20 Milyona Ulaştı İlk Kez Dile Getirdi! Perde Arkasındaki Sırrı Açıkladı! Meğer Erçel...

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde oynayan Hande Erçel’in adı son dönemde partneri Kerem Bürsin ile anılıyor. İsmi sürekli aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile her zaman gündemdeki yerini korurken bu kez 20 milyon takipçiye nasıl ulaştığını açıkladı.

Sevilen oyuncu dizilerde gösterdiği performansın yanında güzelliği ile de herkesin ilgi odağı oluyor. Milyonların sevgilisi olmayı başaran 27 yaşındaki oyuncu bu defa çarpıcı açıklamalarda bulundu. Instagram hesabındaki 20 milyonu aşan takipçi sayısı ile bir Türkiye’de en çok takip edilen oyuncu unvanını elinde bulunduran Hande Erçel bunun sırrını verdi.