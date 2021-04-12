Nisan Ayında Kar Kalınlığı 35 Santimetreye Çıktı!

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı beş gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar yağışı özellikle Abant kavşağı, Elmalık köyü, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler'de etkili oluyor.

Kar kalınlığının yer yer 35 santimetre olduğu bölgede, Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması devam ediyor.

Sürücülerden kar yağışına karşı dikkatli olmalarını isteyen trafik ekipleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması, trafik işaretçilerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Kar yağışı, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de aralıklarla sürüyor.