Camdaki Kız Dizisindeki Korsenin Anlamı Ortaya Çıktı! Perde Arkasındaki Sır Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! Meğer Korsenin Tek Bir Amacı Varmış…
Kanal D ekranlarına iddialı bir giriş yapan Camdaki Kız dizisi, sevenleriyle buluştu. Perşembe akşamları ekranlara gelecek olan eni bölümde ise merak edilen bir detay vardı. Bu detay ise korse detayıydı. Uzun uğraşlar sonucunda Kanal D ekranlarından ilk bölümünü yayınlayan Camdaki Kız dizisi, büyük bir beğeni topladı. Nalan karakterine annesi tarafından zorla, nefessiz bırakacak kadar sıkı bir şekilde giydirilen korse ise gündeme bomba gibi düştü.
Perde arkasını merak edenler ise konu hakkında ufak bir araştırma yapınca büyük bir şok yaşadı. Kızını okula gönderirken bile korse giydirip gönderen Feride tepkilerin nedeni oldu. İlk buluşmaya gidecek olan Nalan'ı önce banyo yaptıran daha sonra üstünü giydiren Feride, korseyi çıkarmaması için çok sert bir şekilde uyarmıştı. Korse giydirmesinin asıl nedeni ise tüylerin ürpermesine neden oldu.
Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizi, reytinglerde ise ilk bölümü olmasına rağmen büyük bir yükseliş yaşadı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisi Twitter'de saatlerce TT olarak kaldı. Fakat dizinin bir sahnesindeki korsenin anlamı bir türlü seyirciye geçmedi. Meğer korse giymesinin amacı...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.