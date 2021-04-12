Camdaki Kız Dizisindeki Korsenin Anlamı Ortaya Çıktı! Perde Arkasındaki Sır Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! Meğer Korsenin Tek Bir Amacı Varmış…

Perde arkasını merak edenler ise konu hakkında ufak bir araştırma yapınca büyük bir şok yaşadı. Kızını okula gönderirken bile korse giydirip gönderen Feride tepkilerin nedeni oldu. İlk buluşmaya gidecek olan Nalan'ı önce banyo yaptıran daha sonra üstünü giydiren Feride, korseyi çıkarmaması için çok sert bir şekilde uyarmıştı. Korse giydirmesinin asıl nedeni ise tüylerin ürpermesine neden oldu.

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizi, reytinglerde ise ilk bölümü olmasına rağmen büyük bir yükseliş yaşadı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisi Twitter'de saatlerce TT olarak kaldı. Fakat dizinin bir sahnesindeki korsenin anlamı bir türlü seyirciye geçmedi. Meğer korse giymesinin amacı...