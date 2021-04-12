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- 12 Nis 2021 - 16:14 G: 12 Nis 2021 - 16:21

Küresel Çip Satışları 466,2 Milyar Dolar Seviyesine Ulaştı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu 2020'de küresel yarın iletken (çip) satışları, bir önceki yıla göre yüzde 10,4 artarak 466,2 milyar dolara seviyesine ulaştı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner, sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çiplere ilişkin 2020 nihai satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yıl dünya çapında çip satışları 2019'a göre yüzde 10,4 artarak 466 milyar 237 milyon dolara yükseldi. Söz konusu artışta bilgisayar üreticileri, veri merkezleri ve 5G akıllı telefon sağlayıcılarından gelen güçlü talep etkili oldu.

ABD'li üreticiler ilk sıralarda

Dünya çapında satış gelirlerinde ilk 10'da yer alan çip üreticilerinin 6'sının ABD merkezli olması dikkati çekti. Intel, 2020'de 72,8 milyar dolarlık satış geliri ve yüzde 15,6'lık pazar payı ilk sırada aldı. Intel'i, 57,7 milyar dolar ile Samsung Electronics ve yaklaşık 25,86 milyar dolar ile yine Güney Kore merkezli SK Hynix takip etti.

Intel'in satışları geçen yıl 2019'a göre yüzde 7,4, Samsung Electronics'in satışları yüzde 10,2 ve SK Hynix'in satışları da yüzde 16 arttı. ABD merkezli Micron Technology, Qualcomm ve Broadcom ise geçen yıl sırasıyla 22,03 milyar dolar, 17,6 milyar dolar ve 15,75 milyar dolar gelir elde etti.

Çip sektöründe küresel arz sıkıntısı

Tedarik zincirinde aksamalara neden olan ve ekonomik tahminleri boşa çıkaran Kovid-19 salgını, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında da küresel bir "kıtlığı" beraberinde getirmişti.

Salgın döneminde alınan karantina önlemleri insanları evlere kapatırken, iş, eğitim ve eğlence gibi faaliyetlerin evden yapılmaya başlanmasının da önünü açtı. Bu durum pek çok insanı bilgisayarları, akıllı cihazları, tabletleri, hatta oyun konsollarını daha çok kullanmaya itti. Ayrıca pek çok şirketi, uzaktan çalışma sistemleri geliştirmeye ve bulut altyapısı kurmaya ya da mevcut altyapıları iyileştirmeye zorladı.

Teknolojik ürünlerin artan kullanımıyla çiplere olan talep yükselirken, bu ürünlerin arzı beklenmedik talebi karşılamakta yetersiz kaldı. Çip sektöründe küresel çapta yaşanan arz sıkıntısı, ilk olarak otomotiv sektöründe hissedildi. Otomotivde başlayarak elektronik gibi diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedariki sorununun, üretimde aksamalara neden olarak milyarlarca dolarlık zarara yol açması bekleniyor.

12 Nis 2021 - 16:14 AA - Ekonomi

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