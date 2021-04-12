Kabine Toplantısı Ne Zaman, Saat Kaçta? Tam Kapanma Olacak Mı?
Vaka sayıları ile birlikte ölüm sayılarının artması hükümeti yeni yasaklar getirmeye itti. Bilim kurulu toplantısı sonrası alınacak kararları merak eden vatandaşlar Kabine toplantısı kararlarını bekliyor. Bakın Kabine toplantısı ne zaman yapılacak. Tüm detaylar haberimizde...
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Covid-19 salgını ile mücadelenin devam ettiği bugünlerde her hafta yapılan kabine toplantıları ve alınacak yeni kararlar merakla takip ediliyor. Uzun zamandır beklenen mübarek Ramazan ayının da gelmesi ile beraber Türkiye’de bu süreçte uygulanacak yeni kısıtlamaları merak eden vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Kabine toplantısının gerçekleşeceği gün ve saat, ele alınacak gündemler merakla bekleniyor.
12 Nis 2021 - 16:46 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.