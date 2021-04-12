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- 12 Nis 2021 - 16:46 G: 12 Nis 2021 - 17:02

Kabine Toplantısı Ne Zaman, Saat Kaçta? Tam Kapanma Olacak Mı?

Vaka sayıları ile birlikte ölüm sayılarının artması hükümeti yeni yasaklar getirmeye itti. Bilim kurulu toplantısı sonrası alınacak kararları merak eden vatandaşlar Kabine toplantısı kararlarını bekliyor. Bakın Kabine toplantısı ne zaman yapılacak. Tüm detaylar haberimizde...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Covid-19 salgını ile mücadelenin devam ettiği bugünlerde her hafta yapılan kabine toplantıları ve alınacak yeni kararlar merakla takip ediliyor. Uzun zamandır beklenen mübarek Ramazan ayının da gelmesi ile beraber Türkiye’de bu süreçte uygulanacak yeni kısıtlamaları merak eden vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Kabine toplantısının gerçekleşeceği gün ve saat, ele alınacak gündemler merakla bekleniyor.

 

12 Nis 2021 - 16:46 - Gündem

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