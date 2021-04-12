Kabine Toplantısı Ne Zaman, Saat Kaçta? Tam Kapanma Olacak Mı?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Covid-19 salgını ile mücadelenin devam ettiği bugünlerde her hafta yapılan kabine toplantıları ve alınacak yeni kararlar merakla takip ediliyor. Uzun zamandır beklenen mübarek Ramazan ayının da gelmesi ile beraber Türkiye’de bu süreçte uygulanacak yeni kısıtlamaları merak eden vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Kabine toplantısının gerçekleşeceği gün ve saat, ele alınacak gündemler merakla bekleniyor.