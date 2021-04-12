Sevgiliyi Yanaktan Öpmek Orucu Bozar Mı? Eşler Öpüşünce Oruç Bozulur Mu?
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçla ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de eşler ve sevgililer arasında günlük rutinde yapılan tokalaşma ve öpüşmenin orucu bozup bozmayacağı oluyor. Bakın eşler ve sevgililer arasında yapılan o samimi hareket orucu bozuyor mu ?
İslam alemi için çok önemli olan mübarek Ramazan ayı geldi. Müslüman camiası için çok önemli olan ve bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayının gelmesi ile beraber oruç için hazırlıklar da tamamlandı. Kuranı Kerim’in indirildiği Ramazan ayında İslam aleminin en önemli ibadetleri arasında yer alan oruç tutuluyor. Ramazan ayının farz ibadeti olan orucu tutacak olan Müslümanlar ise hangi durumlarda orucun bozulduğunu araştırmaya başladı.
12 Nis 2021 - 17:09 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.