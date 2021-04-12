Sevgiliyi Yanaktan Öpmek Orucu Bozar Mı? Eşler Öpüşünce Oruç Bozulur Mu?

İslam alemi için çok önemli olan mübarek Ramazan ayı geldi. Müslüman camiası için çok önemli olan ve bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayının gelmesi ile beraber oruç için hazırlıklar da tamamlandı. Kuranı Kerim’in indirildiği Ramazan ayında İslam aleminin en önemli ibadetleri arasında yer alan oruç tutuluyor. Ramazan ayının farz ibadeti olan orucu tutacak olan Müslümanlar ise hangi durumlarda orucun bozulduğunu araştırmaya başladı.