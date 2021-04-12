22 Nisan Perşembe Tatil Mi, Yarım Gün Mü? 23 Nisan Ne Zaman Resmi Tatil Mi?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının yaklaşması ile çalışanlar ve vatandaşlar tarafından tatil meselesi en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Özellikle 22 Nisan gününü merak eden vatandaşlar için detaylar haberimizde..
Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli günlerinden biri olan 23 nisan için geri sayım başladı. Başta çocuklar olmak üzere tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene tüm ülkede coşku ile kutlanıyor. Türkiye Büyük Milet Meclisi’nin açıldığı gün olan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 nisan Türkiye’nin en önemli ulusal bayramlarından biridir. Bu sene de nisan ayının gelmesi ile 23 nisan için heyecan dolu bekleyiş başladı.
12 Nis 2021 - 17:25 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.