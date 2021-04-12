Sadakatsiz Dizisinin Usta Oyuncusundan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Sağlık Durumu Hakkında İlk Bilgi Verildi!

Evinde rahatsızlık yaşayan usta oyuncu evine ambulans çağrılarak, hastaneye kaldırıldı. Ulus’ta bulunan Liv Hospital adında bir hastaneye götürülen usta oyuncu tüm dikkatleri üzerine çekti. Alınan son bilgilere göre ise hastaneye götürülürken çok halsiz ve yorgun gözüküyordu. Akıllara ilk koronavirüs gelse bile işin aslı...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise birçok detay ortaya çıkmış oldu. Sette düzenli olarak koronavirüs testi yapıldığına değinen Altuntaş, Burak Sergen'in koronavirüsten rahatsızlık yaşanmadığını dile getiren bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımının ardından usta oyuncunun neden hastaneye kaldırıldığını araştırmaya başladılar.