Sadakatsiz Dizisinin Usta Oyuncusundan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Sağlık Durumu Hakkında İlk Bilgi Verildi!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Sadakatsiz dizisinde yer alan Burak Sergen, apar topar hastaneye kaldırıldı. Sevilen oyuncunun bir anda hastaneye kaldırılması ise hayranlarına büyük bir korku yaşattı. Evinde rahatsızlanan Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında son dakika bilgisi ise sonunda verildi.
Evinde rahatsızlık yaşayan usta oyuncu evine ambulans çağrılarak, hastaneye kaldırıldı. Ulus’ta bulunan Liv Hospital adında bir hastaneye götürülen usta oyuncu tüm dikkatleri üzerine çekti. Alınan son bilgilere göre ise hastaneye götürülürken çok halsiz ve yorgun gözüküyordu. Akıllara ilk koronavirüs gelse bile işin aslı...
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise birçok detay ortaya çıkmış oldu. Sette düzenli olarak koronavirüs testi yapıldığına değinen Altuntaş, Burak Sergen'in koronavirüsten rahatsızlık yaşanmadığını dile getiren bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımının ardından usta oyuncunun neden hastaneye kaldırıldığını araştırmaya başladılar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.