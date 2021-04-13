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- 13 Nis 2021 - 08:38 G: 13 Nis 2021 - 08:45

Türkiye, Rüzgar Enerjisi Yatırımlarında Avrupa'da İlk Beşte Yer Aldı!

Türkiye, 1 milyar avroyu aşan karasal rüzgar enerjisi yatırımlarıyla 2020'de Avrupa'da en fazla yatırım yapan ülkeler arasında ilk beşte bulundu.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

WindEurope tarafından hazırlanan Rüzgar Enerjisi Finansman ve Yatırım Eğilimleri raporuna göre, geçen yıl Avrupa rüzgar enerjisi sektörüne 42,8 milyar avro yatırım yaptı.

Bu dönemde yatırımların 26,3 milyar avrosu deniz üstü (offshore) projeleri için kullanıldı ve toplam 7,1 gigavat offshore rüzgar enerjisi kapasitesinin kurulumu gerçekleşti. Karasal rüzgar enerjisi sektörüne yapılan yatırım tutarı geçen yıl 16,5 milyar avroya ulaştı. Söz konusu yatırımla toplamda 12,5 gigavat kapasiteli karasal rüzgar santrali işletmeye alınmış oldu.

Rapora göre, Avrupa'da rüzgar enerjisi yatırımları hala cazip bir alan olmaya devam ediyor. Rüzgar yatırımlarının aynı ilgiyle devam edebilmesi için yeni yatırımlarda Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın dikkate alınması gerekiyor. Ayrıca düşük karbon ekonomisini amaçlayan enerji dönüşümü ilkelerinin benimsenmesi gerekiyor.

Yatırımda Birleşik Krallık lider

Karasal ve offshore projelerinin yer aldığı toplam yatırım sıralamasında, 13,5 milyar avro yatırım tutarıyla Birleşik Krallık geçen yılı lider olarak tamamladı. Hollanda 7,9 milyar avro yatırımla Birleşik Krallık'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Sıralamada, Almanya 2,2 milyar avro yatırımla üçüncü, Fransa ise 1,8 milyar yatırımla dördüncü oldu. Türkiye ise toplam yatırım sıralamasında 5'inci sırada yer aldı. Birleşik Krallık'ın dahil olmadığı karasal rüzgar enerjisi yatırım sıralamasında ise Türkiye, 1 milyar avroyu geçen karasal rüzgar enerjisi yatırımları sayesinde Avrupa'da 4. sırada yer aldı.

13 Nis 2021 - 08:38 AA Ankara- Ekonomi

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