Trabzon Karadeniz İhracatında Önemli Pay Sahibi Oldu!

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, yılın ocak-mart döneminde 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nden 1 milyar 331 milyon 290 bin 456 dolarlık ihracat gerçekleştirildiği belirtildi. İhracatın yüzde 26'sına denk gelen 349 milyon 652 bin 206 dolarlık kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon, bölge illerinden yapılan ihracatta birinci sırada yer aldı. Trabzon'dan yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. İkinci sırada Samsun, üçüncü sırada ise Karabük yer aldı. 2021 yılı 3 aylık döneminde Karadeniz Bölgesinden gerçekleşen toplam ihracatta bir önceki yıla göre miktarda yüzde 24 artış yaşandı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, 2021 yılına ihracat artışı ile başlayan Trabzon'un, yılın ilk çeyreğinde de ihracat artışını sürdürdüğünü belirtti.

Trabzon'un, tarihin her döneminde Karadeniz Bölgesi'nin dış ticaret merkezi işlevini gördüğünü ve bölgenin ihracatını sırtladığını vurgulayan Gürdoğan, bugün de ihracat başarısını sürdürdüğünü aktardı. Gürdoğan, Trabzon'dan dünyanın tüm kıtalarına ihracat yapıldığının altını çizerek, tarım ürünleri ağırlıklı ihracat ürün profiline sahip kentten son yıllarda sanayi ürünleri ihracatının da her geçen gün artış gösterdiğini ifade etti.

Yılın ilk çeyreğinde Trabzon'dan başta fındık, yaş meyve sebze ve su ürünleri ihracatı gerçekleştirildiğine dikkati çeken Gürdoğan, bu ürünlerin ağırlıklı ihraç edildiği Avrupa ülkeleri ve Rusya Federasyonu'na ihracatta da yılın ilk çeyreğinde önemli artışlar yaşandığına işaret etti.

Gürdoğan, özellikle Rusya ve Orta Asya Bölgesi'ne ihracatta, ihracatçının geçiş belgesi yetersizliği sorununun ve belli ülkeler ile kapılarda Türk tırlarının bekletilmesinin ihracatçıyı mağdur etmeye devam ettiğini belirtti. Ulaşımda sorun yaşanan bölgelere yönelik alternatif ulaşım güzergahlarının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Gürdoğan, etkin diplomasi ile gerek geçiş belgesi yetersizliği, gerekse keyfi uygulamalarla Türk taşıtlarını kapılarda bekleten ülkeler ile yüksek geçiş ücreti alan ülkelerle görüşmeler yapılmasını talep etti.

Gürdoğan, Karadeniz Bölgesi'nin bulunduğu coğrafi konumun verdiği avantajla dış ticarette lojistik avantajları barındığını, buna rağmen lojistik ve ulaştırma alanındaki sorunlar nedeniyle ihracat potansiyelinin yeterince değerlendiremediğin belirtti. Gündoğan, sorun yaşanan bölgelere yönelik acilen alternatif ulaşım güzergahları geliştirilmesi konusunda gerekli altyapı yatırımları ile üst düzey görüşmelerin yapılmasının önemine değindi.