Real Madrid'de Başkanlık Seçimleri Tamamlandı! Florentino Perez 6. Kez Seçildi

Kulüpten yapılan açıklamada, Florentino Perez'in kulüp başkanı ilan edildiği ve normal şartlarda 2025 yılına kadar görevde kalacağı belirtildi. Real Madrid'de 2000-2006 ve 1 Haziran 2009'dan bugüne kadar kulüp başkanlığı görevini yürüten 74 yaşındaki iş insanı Perez, 6. kez kulüp başkanı seçildi.

Eflatun-beyazlı kulüp, Perez başkanlığında şimdiye kadar futbolda 47, basketbolda da 21 kupa kazandı. Real Madrid tarihinin en önemli başkanlarından biri olarak gösterilen Perez'in yeni dönemdeki öncelikli hedefi, 2022 sonuna doğru tamamlanması beklenen Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenme çalışmaları, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınının getirdiği ekonomik kayıpları gidermek ve bir sezon ara verilen transfere yoğunlaşmak olacak.

Tarihinde 40 yıl aradan sonra ilk kez geçen yaz döneminde hiçbir futbolcu transfer etmeyen Real Madrid'in gelecek sezon için Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) ve Erling Haaland (Borussia Dortmund) ile ilgilendiği biliniyor. Öte yandan, Real Madrid'de sakatlık sorunu olan Sergio Ramos'un Kovid-19 testinin de pozitif çıktığı açıklandı. Takımda Raphael Varane da Kovid-19'dan karantinada bulunuyor.