13 Nis 2021 - 12:55 Güncelleme: 13 Nis 2021 - 12:56
Meteoroloji'den Kritik Uyarı Geldi! Bu Bölgelerde Kuvvetli Rüzgar Etkili Olacak
Marmara'nın güney ve batısı ile Ege Bölgesi'nde yarın kuvvetli rüzgarın etkili olabileceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege Bölgesi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.
Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.