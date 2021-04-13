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- 13 Nis 2021 - 12:55 G: 13 Nis 2021 - 12:56

Meteoroloji'den Kritik Uyarı Geldi! Bu Bölgelerde Kuvvetli Rüzgar Etkili Olacak

Marmara'nın güney ve batısı ile Ege Bölgesi'nde yarın kuvvetli rüzgarın etkili olabileceği belirtildi.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege Bölgesi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​

13 Nis 2021 - 12:55 AA Ankara- Gündem

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