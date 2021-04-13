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- 13 Nis 2021 - 12:59 G: 13 Nis 2021 - 13:00

Rusya'nın Kovid-19 Aşısı Sputnik V Kullanımı Onayı Aldı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler içerisindeki Hindistan'da, Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısının kullanımı onaylandı. Hint medyasında olan haberlerde, Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğünün (DCGI), Rus "Sputnik V" aşısının kullanımına onay verdiği açıklandı.

Emre Okur
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Özellikle son bir aydır günlük vakaların hızla yükseldiği Hindistan'da alınan bu kararla birçok eyalette yaşanan aşı sıkıntısının aşılması amaçlanıyor. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan (RDIF) yapılan açıklamada, Hindistan'ın "Sputnik V"nin onaylandığı en kalabalık ülke olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Hindistan'daki Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma ve Virchow Biotech adlı eczacılık şirketleriyle aşının yılda 850 milyon dozdan fazla üretilmesi amacıyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Hindistan'da üretilen "Sputnik V" aşıları hem ülkede kullanılacak hem de dünyaya dağıtılacak

RDIF Üst Yöneticisi (CEO) Kirill Dmitriev, Hint NDTV kanalına yaptığı açıklamada, "Sputnik V" aşısının ilk dozlarının nisan sonu veya mayıs başı gibi Hindistan'a teslim edileceğini söyledi.

Dmitriev, "Sputnik V" aşısının üretim kapasitesini artırmanın birkaç ay alabileceğine dikkati çekti.

"Sputnik V" aşısı üretim kapasitesinin haziran ayına kadar iyi bir durumda olacağına inandıklarını kaydeden Dmitriev, Rus aşısının Hindistan'daki aşılama programında önemli bir rol oynayacağını dile getirdi.

Dmitriev, RDIF'nin Hindistan'ın önde gelen eczacılık şirketleriyle "Sputnik V" aşısının üretimi için ortaklık oluşturduğunu ifade etti. Hindistan'da üretilen "Sputnik V" aşılarının hem ülke içinde kullanılacağını hem de küresel dağıtımının yapılacağını belirten Dmitriev, yılda 850 milyon dozdan fazla üretilecek bu aşıların dünya genelindeki 425 milyon kişinin aşılanmasına yeteceğini söyledi.

Ülkede "Sputnik V" aşısının üretim kapasitesi arttığında her ay onlarca hatta milyonlarca doz aşı üretilebileceğine işaret eden Dmitriev, "Hindistan'daki aylık üretim hacminin yaz aylarında 50 milyonu aşmasını bekliyoruz." dedi.

Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" adlı Kovid-19 aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin erken sonuçları, şubat ayında yayımlanmıştı. Buna göre, "Sputnik V" aşısının, hastalığı önlemede yüzde 91,6 başarılı olduğu bildirilmişti. Hindistan'da, Oxford Üniversitesinin "AstraZeneca" ilaç şirketi ile geliştirdiği ve ülkede üretilen Kovid-19 aşısıyla, Bharat Biotech şirketi ve Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyinin ortak geliştirdiği "Covaxin ve Covishield" aşılarının kullanacağı duyurulmuş, aşılara kısıtlı acil durum kullanımı onayı verilmişti.

Aşılama kampanyasının 16 Ocak'ta başlatıldığı Hindistan'da şimdiye kadar 108 milyon 533 bin 85 doz aşı uygulandı. 13 milyon 689 bin 453 Kovid-19 vakasının tespit edildiği Hindistan'da toplamda 171 bin 89 kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

13 Nis 2021 - 12:59 AA Ankara- Sağlık

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