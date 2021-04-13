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- 13 Nis 2021 - 13:44 G: 13 Nis 2021 - 13:45

Rusya 15 Savaş Gemisini Karadeniz'e Gönderdi! Ukrayna Gerginliği Devam Ediyor

Rusya'nın 15 savaş gemisini Rus askeri güçlerinin denetimleri için Karadeniz'e gönderdiği açıklandı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Hazar Denizi'ndeki filoya ait 15 savaş gemisi Karadeniz'e gönderildi. Bunun, Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 6 Nisan'da Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını ve ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu. Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın yapılacağı belirtilmişti.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

13 Nis 2021 - 13:44 AA - Dünya

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