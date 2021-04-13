Yoğun Bakımda Rekor Artış! Sinop'ta Vatandaşlara Kritik Uyarılar Yapıldı!

Sağlık Bakanlığınca yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80’nin üzerine çıktığı açıklanan kentte, emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Ekiplerce kent genelinde farklı noktalarda maske, sosyal mesafe ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması denetimleri gerçekleştiriliyor. Sinop Valiliğinin sosyal medya hesaplarından vatandaşlardan ev ziyaretleri yapılmamaları istendi.

Duyuruda cenaze ve ev ziyaretlerinin vaka yayılımını artırdığı uyarısında bulunularak, "Ev ziyaretlerini yapmayalım, taziye ve cenazelere katılmayalım, kalabalık ortamlara girmekten kaçınalım." ifadesine yer verildi. Duyuruda maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemi de hatırlatıldı.

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