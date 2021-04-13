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13 Nis 2021 - 16:16

Ankara’da Ramazan Davulu Çalınacak Mı? 2021 Sahurda Ramazan Davulu Çalınacak Mı? Ramazanda Davulcu Geleneği Nedir?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte manevi heyecanlar dorukta. Ancak bu yıl koronavirüs etkilerinin daha ağır hissedildiği bir Ramazan ayı yaşanıyor. Son olarak gelen yasaklarla ilgili vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biriside ramazan davulcularının olup olmayacağı. Ankaralı vatandaşların en çok merak ettiği soruların cevabı haberimizde...