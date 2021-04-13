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- 13 Nis 2021 - 16:16 G: 13 Nis 2021 - 16:30

Ankara’da Ramazan Davulu Çalınacak Mı? 2021 Sahurda Ramazan Davulu Çalınacak Mı? Ramazanda Davulcu Geleneği Nedir?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte manevi heyecanlar dorukta. Ancak bu yıl koronavirüs etkilerinin daha ağır hissedildiği bir Ramazan ayı yaşanıyor. Son olarak gelen yasaklarla ilgili vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biriside ramazan davulcularının olup olmayacağı. Ankaralı vatandaşların en çok merak ettiği soruların cevabı haberimizde...

Ali Kurt
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2021 yılında da heyecanla beklenen Ramazan ayı başladı. Nisan ayının başından bu yana Müslüman camiasının merakla beklediği Ramazan ayının başlaması ile beraber sahurlar ve iftarlar da başladı. Dün gece ilk kez sahur yapan Müslümanlar, bu sene Ramazan ayında davul çalınıp çalınmayacağını merak ediyor. Ramazan ayının en güzel gelenekleri arasında yer alan Ramazan davulcularının bu sene sahurlarda vatandaşları uyandırıp uyandırmayacağı merak edildi.

13 Nis 2021 - 16:16 - Yaşam

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