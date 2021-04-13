Ankara’da Ramazan Davulu Çalınacak Mı? 2021 Sahurda Ramazan Davulu Çalınacak Mı? Ramazanda Davulcu Geleneği Nedir?
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte manevi heyecanlar dorukta. Ancak bu yıl koronavirüs etkilerinin daha ağır hissedildiği bir Ramazan ayı yaşanıyor. Son olarak gelen yasaklarla ilgili vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biriside ramazan davulcularının olup olmayacağı. Ankaralı vatandaşların en çok merak ettiği soruların cevabı haberimizde...
2021 yılında da heyecanla beklenen Ramazan ayı başladı. Nisan ayının başından bu yana Müslüman camiasının merakla beklediği Ramazan ayının başlaması ile beraber sahurlar ve iftarlar da başladı. Dün gece ilk kez sahur yapan Müslümanlar, bu sene Ramazan ayında davul çalınıp çalınmayacağını merak ediyor. Ramazan ayının en güzel gelenekleri arasında yer alan Ramazan davulcularının bu sene sahurlarda vatandaşları uyandırıp uyandırmayacağı merak edildi.
13 Nis 2021 - 16:16 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.